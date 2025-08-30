Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vingegaard no ha querido probarlo en esta segunda etapa de montaña. EFE

Debilidad o cautela

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

La llegada de la Vuelta a España al alto de Cerler me trae bonitos recuerdos. Como ciclista de Banesto, Piepoli ganó dos veces allí en ... la Vuelta a Aragón y Chava Jiménez hizo lo propio en la Vuelta a España. Pero sobre todo me viene a la memoria mi época como mánager del equipo Euskadi-Murias. En la Vuelta a Aragón de 2018 nos llevamos la primera etapa con Aberasturi y conseguimos un triunfo espectacular con Bizkarra en Cerler. No es una subida demasiado exigente, pero sí una de esas llegadas cotizadas de la Vuelta a España, con mucho prestigio y a cuyos ganadores siempre se recuerda.

