Debilidad o cautela

La llegada de la Vuelta a España al alto de Cerler me trae bonitos recuerdos. Como ciclista de Banesto, Piepoli ganó dos veces allí en ... la Vuelta a Aragón y Chava Jiménez hizo lo propio en la Vuelta a España. Pero sobre todo me viene a la memoria mi época como mánager del equipo Euskadi-Murias. En la Vuelta a Aragón de 2018 nos llevamos la primera etapa con Aberasturi y conseguimos un triunfo espectacular con Bizkarra en Cerler. No es una subida demasiado exigente, pero sí una de esas llegadas cotizadas de la Vuelta a España, con mucho prestigio y a cuyos ganadores siempre se recuerda.

Destaco la actitud de Juan Ayuso. En el primer puerto de la jornada, el Port de Cantó, demarró con fuerza y demostró algo importante: después de la decepción de la víspera, no se vino abajo y salió a por la victoria de etapa con rabia y determinación. Es lo que distingue a los grandes corredores. El triunfo de Ayuso va a ser muy importante para su futuro. Hasta ahora, después de una decepción optaba siempre por la retirada. Esta vez se ha sobrepuesto y demuestra que aún se puede confiar en él. Personalmente, me alegro mucho de que corredores como Juan vayan dando estos pasos.

Tercer triunfo de etapa consecutivo de UAE, confirmación de su poderío. Entre los hombres de la general me gustaría subrayar que si el otro día fue Ciccone el primero en atacar, en Cerler fue Almeida.

Visma y Vingegard se mantienen a la defensiva. ¿Será que el danés no está tan fuerte? ¿O actúa con cautela? Sigo pensando que está corriendo con inteligencia y que cuando llegue su momento dará el zarpazo definitivo para ganar esta Vuelta.

Hoy es un día muy peligroso. Si aparece el viento de costado, puede ser una buena oportunidad para seguir poniendo nervioso a Jonas Vingegaard. UAE está en racha y debe aprovechar cualquier oportunidad que se presente.