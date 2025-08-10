Pogacar: «Cuento los años que me quedan para retirarme»

No parece que Tadej Pogacar, que cumple 27 años el próximo mes, vaya a alargar su carrera hasta los 40. El esloveno ha hablado ante ... los medios dos veces en dos semanas después del Tour de Francia y en ambas ocasiones ha expresado su deseo de tener una retirada no muy tardía. «La verdad es que ya estoy contando los años que me quedan para retirarme», admitió el esloveno en Komenda, en su localidad natal, donde ha celebrado la séptima edición de su Critérium y pasa unos días junto a familiares, amigos y vecinos.

La duda con Pogacar no es cuánto va a tardar en conseguir el quinto Tour de Francia tras el cuarto logrado este julio, sino en cuántas victorias va a dejar el nuevo récord. Y a la hora de plantearle esa pregunta al protagonista, él deja claro que empatar -y superar- a Merckx, Hinault, Indurain y Anquetil no es su obsesión. «Probablemente siga corriendo algunos Tour de Francia más, nunca se puede asegurar que vaya a competir siempre allí y que los resultados vayan a ser buenos, aunque siendo el Tour la carrera más importante dudo que el equipo me deje en casa durante los próximos años».

La aproximación ideal para ganar la Vuelta, la única grande que le queda por ganar, es evitando el Tour de Francia y habrá que esperar si Pogacar se salta la ronda gala algún año. Sí expresó su deseo de ser campeón olímpico en 2028 en Los Ángeles, donde existe un problema en el horizonte: la prueba en línea está programada para el sábado 23 de julio, por lo que el Tour tendría que mover sus fechas si su intención es no coincidir con la prueba olímpica.

Hasta entonces, lo más próximo para Pogacar es cerrar la temporada. «El Tour fue realmente duro, uno de los más duros que he corrido, pero ahora he descansado, me he reiniciado y estoy listo para nuevas batallas». En el calendario figura el GP de Quebec (12 de septiembre), el de Montreal (14 de septiembre), Mundial en Ruanda (28 de septiembre), Campeonato de Europa (5 de octubre) y Giro de Lombardía (11 de octubre), donde ha ganado los cuatro últimos años.

El Campeonato de Europa será en Ardeche, razón por la que acude Pogacar. «El recorrido va a ser para los escaladores, similar a una de las carreras de primavera que ganó Juan Ayuso este año. Sin embargo, participar allí significa que solo haré Lombardía en Italia».