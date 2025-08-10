Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tadej Pogacar fue recibido por sus vecinos de Komenda. T. P.
Ciclismo

Pogacar: «Cuento los años que me quedan para retirarme»

Tadej Pogacar cerrarála temporada con las dos carreras de Canadá, el Mundial de Ruanda, el Campeonato de Europay el Giro de Lombardía

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:43

No parece que Tadej Pogacar, que cumple 27 años el próximo mes, vaya a alargar su carrera hasta los 40. El esloveno ha hablado ante ... los medios dos veces en dos semanas después del Tour de Francia y en ambas ocasiones ha expresado su deseo de tener una retirada no muy tardía. «La verdad es que ya estoy contando los años que me quedan para retirarme», admitió el esloveno en Komenda, en su localidad natal, donde ha celebrado la séptima edición de su Critérium y pasa unos días junto a familiares, amigos y vecinos.

