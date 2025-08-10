Brandon McNulty vuela en la crono final y gana el Tour de Polonia

Brandon McNulty se convirtió ayer en el vigésimo corredor del UAE en conseguir una victoria esta temporada. Y no logró una, sino dos. El estadounidense ... de 27 años voló en la contrarreloj final del Tour de Polonia y no dejó opciones a que nadie le pudiera discutir el triunfo en la clasificación general. Completó el recorrido de 12,5 kilómetros en 14 minutos y 31 segundos, a una media de 51,6 kilómetros por hora y aventajando en 12 segundos a Lorenzo Milesi (Movistar).

El conjunto telefónico acarició la tercera victoria de la temporada en el World Tour después de la de Javier Romo en Australia y la de Iván Romeo en el Dauphiné y tuvo a Milesi líder durante muchos minutos, pero las esperanzas se disiparon cuando McNulty mejoró el tiempo intermedio en veinte segundos, un mundo en un recorrido tan rápido y no demasiado largo.

El norteamericano debía remontar siete segundos a Victor Langelotti (Ineos), pero el monegasco se dejó 46 segundos y la victoria fue a parar a McNulty, que logra así sus primeras victorias de la temporada.

De los 29 corredores que tiene el conjunto emiratí, solo Pablo Torres, Julius Johansen, Domen Novak, Rune Herregodts, Vegard Laengen, Mikkel Berg, Florian Vermeersch, Nils Politt y Pavel Sivakov no han alzado los brazos. El resto suma 72 victorias, más de la mitad, 37, en carreras de la categoría World Tour.

Continuando en el UAE, Filippo Baroncini (24 años) sufrió una caída en la tercera etapa del Tour de Polonia y está en coma inducido, pero su vida no corre peligro. Tiene lesiones faciales, daños en los ojos y un pulmón y fractura de dos vértebras. Ayer fue trasladado en avión a Italia, donde será operado. No es la primera caída de gravedad que ocurre en Polonia. Bjorg Lambrecht falleció en 2019 y un año después Fabio Jakobsen se estampó contra la meta tras una sucia acción de Dylan Groenewegen.