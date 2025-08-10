Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brandon McNulty, en la contrarreloj del Tour de Polonia. EFE
Ciclismo

Brandon McNulty vuela en la crono final y gana el Tour de Polonia

Arrebata la victoriaa Lorenzo Milesi, del Movistar, y se convierte en el vigésimo integrante del UAE en levantar los brazos esta temporada

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:43

Brandon McNulty se convirtió ayer en el vigésimo corredor del UAE en conseguir una victoria esta temporada. Y no logró una, sino dos. El estadounidense ... de 27 años voló en la contrarreloj final del Tour de Polonia y no dejó opciones a que nadie le pudiera discutir el triunfo en la clasificación general. Completó el recorrido de 12,5 kilómetros en 14 minutos y 31 segundos, a una media de 51,6 kilómetros por hora y aventajando en 12 segundos a Lorenzo Milesi (Movistar).

