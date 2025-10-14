Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Irudek Bidasoa Irun es líder de la Liga Asobal, con el Barça con un partido menos, y ahora se centra en la European League. F. DE LA HERA
Balonmano

La aventura europea del Irudek Bidasoa Irun empieza en Rumanía

El Irudek Bidasoa Irun visita al Potaissa Turda rumano para arrancar una nueva andadura en la European League

Iñigo Aristizabal

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En Turda, no lejos del centro geográfico de Rumanía, empieza hoy la aventura europea del Irudek Bidasoa Irun. Lo que no se sabe es ... dónde y, sobre todo, cuándo acabará. La temporada pasada fue en cuartos de final.

