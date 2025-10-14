La aventura europea del Irudek Bidasoa Irun empieza en Rumanía

En Turda, no lejos del centro geográfico de Rumanía, empieza hoy la aventura europea del Irudek Bidasoa Irun. Lo que no se sabe es ... dónde y, sobre todo, cuándo acabará. La temporada pasada fue en cuartos de final.

Los irundarras visitan esta tarde al Potaissa Turda (18.45, ETB4 y DAZN) y Alex Mozas tiene claro que «tenemos que ganar si queremos tener opciones de pasar a la siguiente ronda. Tenemos que pelear por el segundo puesto con Saint Raphael, sí o sí».

Porque son dos los equipos que avanzan a la siguiente ronda y uno de esos billetes será, salvo sorpresa, para el Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últimas European League y actual líder de la Bundesliga, tras desbancar de ese puesto al Kiel el pasado fin de semana.

A priori, el grupo parece más complicado que el del curso pasado, cuando los irundarras se midieron a Ystads de Suecia, Chrobry Glogow de Polonia y Constanta de Rumanía y acabaron líderes, con nueve puntos de doce posibles. Evidentemente, sube el nivel con el Flensburg-Handewitt, el Saint Raphael Var Handball fue quinto de la pasada liga francesa y, el Potaissa Turda, subcampeón de la pasada liga rumana, es «un rival muy engañoso. En la jornada anterior ganó al Dinamo de Bucarest, un equipo de Champions League que después perdió por uno con el Fusche Berlin».

En Rumanía espera un rival «muy duro en defensa y que en casa sube muchos enteros. Va a ser una batalla física muy importante y tenemos que sacar ese partido como sea».

Con las orejas tiesas

Antes de viajar a Rumanía, el lateral derecho Julen Mujika aseguró que «vamos a ir con las orejas tiesas, porque es un partido importante y difícil, puede ser clave en este grupo. Sobre el papel se les considera el equipo más débil del grupo, pero ya sabemos las complicaciones que tiene viajar hasta allí, enfrentarte a un equipo que no conocemos».

Sobre el grupo europeo, el errenteriarra asume que «el Saint-Raphael es un equipazo y del Flensburg poco hay que decir. Aunque es un grupo más difícil que el del año pasado, estamos con toda la ilusión. Quedar primeros va a ser difícil, pero vamos a intentar ser segundos y seguir adelante».

Esta temporada «tenemos el objetivo de competir bien en las tres competiciones y Europa no será para menos. El año pasado hicimos un buen papel, creo que demostramos mejor nivel que en la liga».

Por su parte, el pivote irundarra Iñaki Peciña también ve «un grupo muy complicado y exigente. Pero eso nos gusta, porque nos obliga a competir en cada partido». Cree que «tenemos una gran calidad en ataque, cada vez estamos replegando mejor, la portería nos acompaña... El nivel defensivo es óptimo para la altura de temporada en la que estamos pero todavía tenemos que seguir mejorando si queremos competir con equipos como Flensburg y Saint Raphael y los de la liga, sobre todo los de la parte alta de la clasificación».

Tras el encuentro, el Irudek Bidasoa Irun se quedará en Rumanía y no volverá mañana sino el jueves, directamente a Barcelona, donde el viernes (21.00, Teledeporte) se medirá al Barça en el partido de la sexta jornada.

Granollers y Ademar

En la segunda competición europea están también Granollers (subcampeón de liga) y Ademar (subcampeón de Copa del Rey contra el Barça). Hoy los vallesanos reciben al Aarhus danés y al Kadetten Schaffhausen suizo visitan los leoneses. En Champions League, el Barça jugará mañana en Macedonia ante el Pelister.