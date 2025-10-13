Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mario Nevado lanza a portería en Artaleku. CD Bidasoa

El bidasotarra Mario Nevado, a la selección

El madrileño disputará los dos amistosos contra Suecia, en los que también se estrenarán Urdangarin, Natan Suárez y Álvaro Martínez

DV

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:30

Comenta

El lateral izquierdo del Bidasoa Mario Nevado ha sido convocado por primera vez con la selección. El madrileño, de 23 años, es uno de los ... cuatro debutantes en la lista de Jordi Ribera para la concentración en Suecia, donde los Hispanos disputarán dos amistosos ante el combinado escandinavo los días 30 de octubre y 1 de noviembre, en el Saab Arena Linköping y Volvo CE Arena Eskilstuna, respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

