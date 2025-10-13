El bidasotarra Mario Nevado, a la selección

El lateral izquierdo del Bidasoa Mario Nevado ha sido convocado por primera vez con la selección. El madrileño, de 23 años, es uno de los ... cuatro debutantes en la lista de Jordi Ribera para la concentración en Suecia, donde los Hispanos disputarán dos amistosos ante el combinado escandinavo los días 30 de octubre y 1 de noviembre, en el Saab Arena Linköping y Volvo CE Arena Eskilstuna, respectivamente.

Junto al bidasotarra, se estrenan en una lista Natan Suárez (Sporting de Lisboa), Pablo Urdangarin (Granollers) y Álvaro Martínez (Logroño).

Ribera ha citado a los internacionales este domingo, 26 de octubre, a las 20.00horas, en Madrid, desde donde se desplazarán al día siguiente a Estocolmo. Allí se hospedarán en la ciudad escandinava de Linköping hasta el domingo, 2 de noviembre, fecha a partir de la cual Mario Nevado podrá reincorporarse a la disciplina del Bidasoa.

Sobre los nuevos jugadores que se van incorporando a la selección, Ribera explicó que «el hecho de que haya jugadores nuevos demuestra que es una selección que está abierta. A lo largo de estos años siempre han entrado jugadores nuevos, siempre con una base sólida, y ahora estamos buscando esa base sólida precisamente para seguir teniendo siempre esa ventana y que algunos jugadores que están haciendo y que están a un buen nivel puedan entrar en esa convocatoria».

Añade que «evidentemente es una selección que ya llevamos tiempo con ese punto de experimental, por el hecho de que es una selección en formación, con todo lo bueno y malo que tiene. Llegamos sabiendo de la poca experiencia evidentemente que tienen algunos, también de la ilusión y la fuerza que tienen los que pueden ser nuevos. Tenemos la ilusión de preparar y tener una semana lo más provechosa posible para que podamos aprovechar al máximo, con dos partidos súper exigentes con una selección de Suecia que prácticamente está al completo, también con algunos jugadores jóvenes, pero que evidentemente será una muy buena piedra de toque».