Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida del Cross 3 Playas.

Ver 22 fotos
Salida del Cross 3 Playas. Royo
Carreras populares

Elena Silvestre y Unai Ibarra, tras ser segundo en meta, ganan el Cross 3 Playas

La fondista, que regresa tras ser madre, y el arrasatearra, tras ser descalificado Etxeberria, ganan la clásica carrera donostiarra, que ha reunido a más de 3.500 participantes

M. Oiartzun

Domingo, 12 de octubre 2025, 11:13

Comenta

En una fantástica mañana para correr junto al mar en Donostia, Elena Silvestre y Unai Ibarra se han hecho con el triunfo en la 35 edición del Cross 3 Playas, una de las populares clásicas del calendario en Gipuzkoa.

3.674 corredores y corredoras, con mayoría femenina, han tomado la salida en esta carrera de diez kilómetros no homologados que recorre, como bien dice su nombre, las tres playas de Donostia. Había poco más de 4.000 inscritos en la prueba y finalmente han sido 1.903 mujeres y 1.771 hombres los que se han dado cita a las 10.00 horas de este domingo en Ondarreta.

Las victorias han sido para Elena Silvestre, que regresa poco a poco la competición tras haber sido madre, y para el arrasatearra Unai Ibarra, que ya ganó en 2024. En realidad Ibarra, con un crono de 30:17, no ha sido el primero en cruzar la linea de meta en Ondarreta. Ese honor lo ha tenido el igeldotarra Aitor Etxeberria (30:11), que ha sido descalificado tras la carrera porque había corrido con el dorsal de su hermano, el remero Joritz Etxeberria, y no en su nombre. Silvestre ha necesitado 36:25 minutos para completar la prueba. Los podios los han completado Ane Elzaurdia y Maitane Guerrero en categoría femenina y Beñat Bengoetxea y Asier Landart en categoría masculina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  4. 4

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  5. 5 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: Â«Era lo que buscabaÂ»
  6. 6 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  9. 9

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elena Silvestre y Unai Ibarra, tras ser segundo en meta, ganan el Cross 3 Playas