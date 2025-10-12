Elena Silvestre y Unai Ibarra, tras ser segundo en meta, ganan el Cross 3 Playas

M. Oiartzun Domingo, 12 de octubre 2025, 11:13 | Actualizado 11:56h. Comenta Compartir

En una fantástica mañana para correr junto al mar en Donostia, Elena Silvestre y Unai Ibarra se han hecho con el triunfo en la 35 edición del Cross 3 Playas, una de las populares clásicas del calendario en Gipuzkoa.

3.674 corredores y corredoras, con mayoría femenina, han tomado la salida en esta carrera de diez kilómetros no homologados que recorre, como bien dice su nombre, las tres playas de Donostia. Había poco más de 4.000 inscritos en la prueba y finalmente han sido 1.903 mujeres y 1.771 hombres los que se han dado cita a las 10.00 horas de este domingo en Ondarreta.

Las victorias han sido para Elena Silvestre, que regresa poco a poco la competición tras haber sido madre, y para el arrasatearra Unai Ibarra, que ya ganó en 2024. En realidad Ibarra, con un crono de 30:17, no ha sido el primero en cruzar la linea de meta en Ondarreta. Ese honor lo ha tenido el igeldotarra Aitor Etxeberria (30:11), que ha sido descalificado tras la carrera porque había corrido con el dorsal de su hermano, el remero Joritz Etxeberria, y no en su nombre. Silvestre ha necesitado 36:25 minutos para completar la prueba. Los podios los han completado Ane Elzaurdia y Maitane Guerrero en categoría femenina y Beñat Bengoetxea y Asier Landart en categoría masculina.