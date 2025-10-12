Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los tres primeros en la prueba masculina del Cross 3 Playas antes de que Aitor Etxeberria, en el centro, fuera descalificado. Royo

La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano

Pese a acabar primero en la prueba masculina, el donostiarra no ha podido llevarse la txapela al vestir el dorsal de su hermano Joritz, exremero de Orio

M. O.

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Al margen de la gran participación y el buen tiempo y la gran participación del Cross 3 Playas este domingo en Donostia, la disputa de la prueba también ha tenido su anécdota final que ha terminado por modificar el ganador en categoría masculina. En principio y tras cruzar la meta todo apuntaba que el ganador de la misma había sido Joritz Etxeberria, exremero de Orio y quien llegaba a la meta con un crono de 30 minutos y 11 segundos.

Incluso, acompañados de una bandera de Palestina, los tres primeros que han llegado a meta se hacían su foto para los medios con Unai Ibarra y Beñat Bengoetxea. Pero rápidamente se ha conocido que quien corría con el dorsal del igeldotarra Joritz Etxeberria no era él sino su hermano Aitor, atleta especialista en cross y pista durante años.

Los hermanos Joritz y Aitor Etxeberria en una imagen de archivo de DV en 2019. J. M. López

Así las cosas, pese a que oficiosamente Aitor Etxeberria ha sido el primero en cruzar la meta, la organización lo ha descalificado por portar el dorsal de su hermano, por lo que finalmente ha sido Unai Ibarra quien se ha llevado la txapela, con Beñat Bengoetxea y Asier Landart acompañándole en el podio final.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  7. 7 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  8. 8 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  9. 9 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano

La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano