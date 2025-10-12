La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano Pese a acabar primero en la prueba masculina, el donostiarra no ha podido llevarse la txapela al vestir el dorsal de su hermano Joritz, exremero de Orio

Los tres primeros en la prueba masculina del Cross 3 Playas antes de que Aitor Etxeberria, en el centro, fuera descalificado.

M. O. Domingo, 12 de octubre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Al margen de la gran participación y el buen tiempo y la gran participación del Cross 3 Playas este domingo en Donostia, la disputa de la prueba también ha tenido su anécdota final que ha terminado por modificar el ganador en categoría masculina. En principio y tras cruzar la meta todo apuntaba que el ganador de la misma había sido Joritz Etxeberria, exremero de Orio y quien llegaba a la meta con un crono de 30 minutos y 11 segundos.

Incluso, acompañados de una bandera de Palestina, los tres primeros que han llegado a meta se hacían su foto para los medios con Unai Ibarra y Beñat Bengoetxea. Pero rápidamente se ha conocido que quien corría con el dorsal del igeldotarra Joritz Etxeberria no era él sino su hermano Aitor, atleta especialista en cross y pista durante años.

Ampliar Los hermanos Joritz y Aitor Etxeberria en una imagen de archivo de DV en 2019. J. M. López

Así las cosas, pese a que oficiosamente Aitor Etxeberria ha sido el primero en cruzar la meta, la organización lo ha descalificado por portar el dorsal de su hermano, por lo que finalmente ha sido Unai Ibarra quien se ha llevado la txapela, con Beñat Bengoetxea y Asier Landart acompañándole en el podio final.

Temas

Playas