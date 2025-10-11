Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atletismo

Más de 3.000 corredores guipuzcoanos se citan en el clásico Cross 3 Playas

El 79,6% de los inscritos en la popular donostiarra son locales, habiendo por segundo año seguido más mujeres que hombres con dorsal

M. Oiartzun

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:44

Comenta

El 79,6% de los 4.000 inscritos en el ya clásico Cross 3 Playas de Donostia son corredores guipuzcoanos. La 35 edición de esta popular llega mañana a las 10.00 horas a Ondarreta. Diez kilómetros no homologados y con un marcado carácter popular tendrán que completar las mujeres y hombres apuntados.

Por segundo año consecutivo, habrá más participación femenina que masculina, habiéndose incrementado este año hasta el 53%. Los corredores y corredoras partirán desde Ondarreta, llegando a esa zona tras pasar por las tres playas de la capital guipuzcoana y también por el Paseo Nuevo.

La carrera pasa, por tanto, por el Antiguo. Centro, Gros y la Parte Vieja, generando una serie de afecciones al tráfico.

Cortes y afecciones

La avenida Satrustegi quedará cortada al tráfico a eso de las 6.15 horas de mañana, permaneciendo cortada hasta las 14.00. El paseo Irutxulo también estará cortado desde esa hora a los peatones, en este caso hasta aproximadamente las 12.00. Será a las 9.30 cuando se proceda a cortar las calles por las que pasa la carrera. Se irán abriendo según pase la cola.

La alameda del Boulevard estará cerrada desde las 9.55 y hasta las 10.30. Y desde las 9.30 y hasta las 11.30, será el paseo de La Concha y el carril bici lo que se cerrará.

Los autobuses urbanos también sufrirán cambios en sus líneas entre las 9.30 y las 11.00. Y las paradas de taxi del Boulevard e Idiakez quedarán anuladas hasta la finalización del Cross 3 Playas.

