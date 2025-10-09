El paseo de La Concha estará cerrado dos horas el domingo y otros cortes de tráfico por el Cross 3 Playas La multitudinaria carrera donostiarra, que discurrirá por el Antiguo, Centro y Gros, comenzará a las 10.00 horas y se prevé que finalice hacia las 11.30 horas

Álvaro Guerra Jueves, 9 de octubre 2025, 15:07 Comenta Compartir

El Cross 3 Playas que se celebra este domingo 12 de octubre conllevará importantes afecciones al tráfico y transporte público de la ciudad, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Donostia. La tradicional carrera, que este año cumple su 35 edición y que recorre las tres playas de San Sebastián, como su propio nombre indica, provocará restricciones importantes entre las 06.15 y las 14.00 horas, afectando sobre todo a puntos de la localidad como el Antiguo, Centro, Gros y la Parte Vieja.

La salida tendrá lugar a las 10.00 horas desde la Avenida Satrustegi, ubicado en el barrio del Antiguo, y la llegada está prevista en el paseo de Irutxulo, que se extiende desde el Túnel de Miramar hasta el Paseo Eduardo Chillida, sobre las 11.30 horas. Durante ese intervalo, la carrera atravesará puntos de la capital guipuzcoana en las que habrá afectaciones de tráfico.

Cortes de tráfico

Como medida principal, desde las 06.15 hasta las 14.00 horas se procederá a cerrar totalmente el tráfico de la Avenida Satrustegi. Además, desde esa misma hora de la mañana hasta las 12.00h, los peatones no podrán pasear por el paseo Irutxulo.

El paseo de La Concha y su carril bici serán otros de los grandes afectados en lo que al tráfico respecta. Desde las 9:30h del mismo domingo hasta las 11:30, permanecerá cerrado al tráfico desde la plaza Vinuesa hasta el túnel del Antiguo.

Por otro lado, la subida a Igeldo por la Avenida Zumalakarregi y el acceso a la plaza del Funicular serán otros puntos que permanecerán cerrados por la carrera.

Asimismo, los autobuses urbanos también sufrirán cambios. Habrá modificaciones de recorridos y paradas de algunas líneas de Dbus entre las 9.30h y las 11.00h aproximadamente. Las paradas de taxi del Boulevard e Idiakez quedarán anuladas hasta que finalice la carrera.

Parkings subterráneos

Los aparcamientos subterráneos también se verán afectados. La entrada y salida del parking del Boulevard estarán cerrados mientras haya corredores en la calle Reina Regente y no podrán salir los vehículos hasta que no pase la cola de carrera con el último corredor. En el caso del parking del Kursaal, los coches no podrán acceder mientras esté cortado el punto de la Zurriola y la salida del mismo serán intercalados cuando sea posible entre los corredores tomando la zona Zurriola sentido Avenida Navarra. Por último, el estacionamiento en Okendo se podrá acceder únicamente desde el barrio de Gros y Puente de Santa Catalina, pero no desde el Paseo de los Fueros.