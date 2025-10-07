Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Al menos tres heridos y cinco desaparecidos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid
Presentación del Cross 3 Playas. Estrada
Carreras populares

La inscripción femenina sigue creciendo en el Cross 3 Playas

El 53% de las apuntadas en esta popular de diez kilómetros que se disputa el domingo en Donostia son mujeres

M. Oiartzun

Martes, 7 de octubre 2025, 12:20

Comenta

El Cross 3 Playas, una clásica del calendario de carreras populares en Gipuzkoa, alcanza este domingo su edición número 35. Y como ya ocurrió el ... año pasado, lo hace con más mujeres que hombres inscritas.

