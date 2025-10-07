La inscripción femenina sigue creciendo en el Cross 3 Playas
El 53% de las apuntadas en esta popular de diez kilómetros que se disputa el domingo en Donostia son mujeres
M. Oiartzun
Martes, 7 de octubre 2025, 12:20
El Cross 3 Playas, una clásica del calendario de carreras populares en Gipuzkoa, alcanza este domingo su edición número 35. Y como ya ocurrió el ... año pasado, lo hace con más mujeres que hombres inscritas.
Este martes ha sido presentada esta prueba en la que se espera que corran 2.161 mujeres y 1911. Es decir, 4.072 corredoras y corredores dispuestos a completar los diez kilómetros con salida (10.00 horas) y llegada en Ondarreta y con paso, como dice el nombre de la carrera, por las tres playas. Por lo tanto, el 53% de las inscritas son mujeres, por el 50,2% del 2024. En las distancias cortas es cada vez más habitual cómo ya no hay diferencia de género a la hora de apuntarse. El grupo de edad más amplio entre los inscritos es el de los corredores de entre 25 y 34 años, con 33,2%. 3.187 de los participantes serán guipuzcoanos, casi un 80%.
Se trata de una carrera con carácter claramente popular, como indican los organizadores. En la línea de salida estará uno de los ganadores del año pasado. Unai Ibarra, vencedor en categoría masculina, se ha vuelto a inscribir, mientras que María Lasa no figura entre las apuntadas.
Este año, la solidaridad vuelve a estar presente, siendo el Konporta K.E., club con sección de natación adaptada, el que recibirá la aportación.
