Vuelve el mejor combo para tus compras: Samsung y CaixaBank se unen en la campaña DeSINteresados

Albert Massana Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:50

Si ya conoces Samsung, sabrás que normalmente puedes financiar tus compras hasta en 24 meses. Sin embargo, este mes de septiembre regresan los Días DeSINteresados para ofrecerte las mejores condiciones de la mano de CaixaBank. Portátiles/books, tablets, smartphones y un sinfín de productos pueden ser tuyos a precios irresistibles.

Ahora puedes pagar hasta en 36 meses tus nuevos productos, sin intereses. Ojo, que sólo tienes hasta el próximo 10 de septiembre para aprovecharte de esta promo. La oportunidad perfecta para hacerte con un Galaxy S25 Ultra de 1TB por sólo 44,42€ al mes. ¡Así ni se entera el bolsillo!

Pero es que hay mucho más. Aquí tienes la mejor selección con las mejores ofertas de la semana de Samsung.com. No te las pierdas, porque todas vienen con descuentos adicionales cortesía de CaixaBank.

TV 83'' OLED S95F

Empezamos con uno de los paneles OLED de mayor diagonal del mercado actual: 83 pulgadas espectaculares en una pantalla 4K con acabado antirreflejos, hasta 165 Hz de frecuencia de actualización con Motion Xcelerator y el mejor OLED con HDR Pro, además de negros puros y contraste infinito.

Su precio original es de 6.499€ pero sumando todas las capas de descuento se queda a 4.999€. ¿Entonces cuánto pagas al mes? Sólo 136,86€. Nada mal, ¿verdad?

GALAXY Z FOLD7 1TB

La última generación del Fold con la pantalla más grande de Samsung es toda una bestia con hasta 8 pulgadas de pantalla principal, todas las funciones de IA de Samsung y cámara con sensor principal de 200 MP.

Ahora con CaixaBank te lo llevas con un descuento especial de 150€ y lo puedes financiar en 36 meses con una cuota de sólo 66,08€.

GALAXY S25 ULTRA 1TB

El flagship actual de la marca coreana es también el móvil más esperado por muchos. Con Snapdragon 8 Elite de máxima potencia, batería con más de 30 horas de reproducción de vídeo y cámara gran angular de 50 MP, está a la altura de las exigencias más altas.

Sí, aquí lo tienes: ahora con un descuento de 100€ y una cuota mensual de sólo 44,42€. Estamos hablando de un precio final ya rebajado de 1.599€.

GALAXY BOOK3 ULTRA

La ligereza de una tablet con toda la potencia de un portátil de gama alta. Con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, un touch pad más grande que nunca y tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX, ideal para diseñadores, artistas y gamers.

Atento con esta rebaja por tiempo limitado de Samsung.com. Te ahorras más de 1.000€ en este portátil y con la financiación de CaixaBank te llevas un descuento de 150€ y una cuota mensual de 45,81€.

MONITOR G90XF ODYSSEY 3D 4K

La línea de monitores más famosos del mercado nos ofrece también esta espectacular pantalla con experiencia 3D sin gafas ni accesorios de ningún tipo gracias a la avanzada tecnología IA de Samsung. Con audio espacial, 165 Hz y 4K de 27«.

Te ahorras más de 600€ si te decides a aprovechar la campaña deSINteresados para comprar este monitor gaming a sólo 1.549€. Podrás pagarlo en una cuota mensual de 43,03€ durante 36 meses.

LAVADORA SECADORA BESPOKE AI LAUNDRY COMBO

Un combo todo en uno de lavadora y secadora capaz de proporcionar lavados rápidos con secado incluido en solo 98 minutos o una carga grande de lavado en 28 minutos. Con lavado inteligente mejorado por IA y 18 kg de capacidad.

Renueva tu vieja lavadora y hazte con este combo 2 en 1 por 2.974,15€ que ahora puedes financiar en 36 meses con CaixaBank a 82,62€ al mes.

FRIGORÍFICO FRENCH DOOR

Máximos estilo y utilidad en tu cocina con este frigorífico French Door de 178 cm de altura y con una impresionante capacidad de 649 litros. Con dispensador de hielo Twist Ice Maker, sistema All-Around Cooling de enfriamiento uniforme y toda la inteligencia artificial de Samsung, además de enfriamiento y congelación rápidas personalizadas.

Para terminar, aquí te ahorras más de 700€ con respecto a su precio original, contando con el descuento de CaixaBank de 150€. La cuota te sale a 40,80€ al mes durante 36 meses.