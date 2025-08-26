Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Samsung

Samsung ya está listo para la Vuelta al Cole: te contamos cómo sacarle el máximo partido a sus promociones

Todos sabemos el desembolso que supone cada año prepararnos para el nuevo curso. Así que atento, porque hoy te vamos a explicar cómo ahorrarte un buen pico con Samsung.com

María Belén Acosta Jiménez

María Belén Acosta Jiménez

Martes, 26 de agosto 2025, 05:05

Con septiembre a la vuelta de la esquina es el momento de pensar en tenerlo todo a punto para la vuelta al cole. Samsung no ha perdido el tiempo con esto y se ha puesto las pilas para ayudarte a ahorrar todo lo posible.

¿Y qué es lo que te trae Samsung en esta ocasión? Atento:

• Hasta un 45% de descuento con su campaña Vuelta al Cole

• Hasta 100€ de descuento directo en smartphones y tablets pagando con Bizum

• Hasta un 45% de descuento en Books

Y esto no es todo, en este final de verano también continúan sus promos Listos para estudiar y Listos para ser padres, cada una con interesantes ventajas a la hora de adquirir tus nuevos productos Samsung.

Tampoco te olvides de que Samsung.com te ofrece una financiación hasta en 36 meses. Además, puedes beneficiarte de su programa «Entrega y Estrena», así como de sus envíos y servicio de instalación completamente gratis.

Listos para estudiar te ayuda con la Vuelta al Cole

Como recordarás, con esta promoción puedes unirte al Club Samsung Estudiantes. En ella podrás encontrar descuentos exclusivos en una amplia variedad de artículos de Samsung durante todo el año. A esto también le podrás sumar un 5% de descuento adicional al realizar tu primera compra.

Lo único que tienes que hacer es registrarte en Samsung Account con el email de tu centro de estudios. Tu información será verificada en 24-48 horas, momento en el que recibirás un código exclusivo que podrás canjear en la web.

Y no pasa nada si no encuentras tu uni en la base de datos. Samsung te ayudará personalmente para que puedas aprovecharte de todos sus beneficios.

Tecnología para echarte un cable en clase

Aunque podrás encontrar artículos con grandes descuentos durante la promoción Vuelta al Cole en la página web de Samsung, aquí te dejamos una selección especialmente pensada para que los universitarios le saquen el mayor partido.

Samsung S25 Ultra

Durante la nueva promoción Vuelta al Cole, puedes conseguir hasta 100€ de descuento pagando con Bizum en uno de los últimos modelos de la marca. Cuenta con 1 TB de capacidad, procesador Snapdragon 8 Elite y una cámara frontal con resolución de 12 MP.

Ver ahora en Samsung

Galaxy Tab S10 FE

Esta tablet cuenta con una pantalla de 10,9 pulgadas y una resolución de 2.304 x 1.440. Su capacidad es de 128 GB y dispone de una memoria de 8 GB para que puedas tener todos los documentos que necesites siempre a mano. Conseguirás 75€ de descuento directo si pagas con Bizum.

Ver en Samsung

Galaxy Book5 Pro

Si lo que buscas es un portátil que llevar a clase, que sea compacto y potente, aprovecha los 100€ de descuento directo que te ofrece Samsung si pagas con Bizum. Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, procesador Intel® Core™ Ultra 5processor 226V, 1TB de almacenamiento y 16 GB de memoria RAM.

Ver en Samsung

Galaxy Book5 Pro 360

¿Quieres ir un paso más allá? Pues aquí tienes el último modelo con diseño convertible 2 en 1, para que tú elijas qué uso quieres darle. Dispone de pantalla de 16 pulgadas, un procesador Intel® Core™ Ultra (Serie 2) y una GPU que ofrece un 16% más de rendimiento en comparación con el modelo Book4. Aquí podrás ahorrar 100€ con el programa Entrega y Estrena.

Ver en Samsung

Listos para ser padres

¿Tienes hijos de menos de 25 años? Pues con esta promoción Samsung te permite ahorrar 100€ por cada uno. Sólo tienes que enviar tu Libro de Familia, certificado de nacimiento o carnet de familia numerosa a esta dirección de correo: tienda.online@samsung.com.

En menos de 48 horas te mandarán un código de descuento con hasta un máximo de 600€. ¿Y si tienes más de 6 hijos? No pasa nada: puedes ponerte en contacto con Samsung y ellos tratarán tu caso de forma personalizada.

Aquí te dejamos algunos de los productos con descuentos interesantes para que te hagas una idea de cómo Samsung te lo pone fácil en esta vuelta al cole.

Smart TV 65'' OLED

Atento que si te gusta este televisor de 65 pulgadas 4K, te puedes ahorrar hasta 200€ si entregas tu antigua tele. Viste tu salón con una experiencia de cine gracias a su resolución mejorada con IA y, además, su procesador NQ4 AI Gen2 mejora el brillo y el contraste gracias a los pixeles autoluminiscentes.

Ver en Samsung

TV 65'' QLED

Aquí tienes una oportunidad de disfrutar en primera persona de un 100% de volumen de color gracias a la tecnología Quatum dot. Esta smart TV de 65 pulgadas 4K incluye un paquete de contenido de regalo, además de ahorrarte un dinero con el resto de las capas de descuento de Samsung.com.

Ver en Samsung

Ahorra en tu nuevo frigorífico

Para rematar la jugada en esta Vuelta al Cole, y con todos los beneficios que ya hemos mencionado, ahora Samsung te ofrece un descuento de hasta 330€ con su programa Entrega y Estrena si compras uno de estos modelos. ¡Será por facilidades!

Ver en Samsung

