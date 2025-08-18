En agosto vuelve al fútbol en 4K: Samsung te lo pone en bandeja con su nueva promo

SamsungEn agosto vuelve al fútbol en 4K: Samsung te lo pone en bandeja con su nueva promo
Tienes sólo esta semana para sacarle partido, nunca mejor dicho, a los descuentos exclusivos de Samsung.com y sentir que estás dentro del estadio
Lunes, 18 de agosto 2025, 11:08
Samsung.com está más que decidido a dar por comenzada la temporada con una nueva promoción para refrescarte los bolsillos este verano. ¡Con estos descuentos no te vas a quedar fuera de juego!
Eso sí, como ya sabrás, estas promociones exclusivas están disponibles sólo por tiempo limitado. Y con ésta no han hecho una excepción: sólo tienes esta semana para aprovechar estos descuentos en televisores.
Y ahora que ya sabes esto, te cuento la siguiente parte: vas a poder ahorrar en la compra de tu nuevo televisor un buen pico.
Todos los modelos de la promoción tienen una increíble rebaja y además, incluyen descuentos adicionales como: un 10% con código APP10, descuento directo de 100€ si pagas por BIZUM y, por supuesto, los beneficios del programa Entrega y Estrena.
Aquí tienes algunos de los modelos con descuentos más impactantes de la promoción. Así que toma bien las medidas, visualízalo y plántalo en tu salón al mejor precio.
TV 77« OLED S95F 4K
Arranca la temporada 2025/26 con las 77'' de este televisor OLED que destaca por su tecnología de imagen capaz de conseguir negros puros, con un contraste infinito y un tiempo de respuesta más rápido. Una elección ideal no sólo para el fútbol, sino también para cine e incluso gaming.
Su precio original era de 4.399€, pero con esta nueva promoción se te queda en 2.879,10€. Todo esto es posible gracias al descuento exclusivo de Samsung.com, más el 10% usando el código APP10 y los 100€ adicionales del programa Entrega y Estrena.
TV 65« Neo QLED QN80F 4K
En este modelo, la tecnología de Samsung lleva al extremo los paneles LED con Quantum Dots y mini LED, consiguiendo un contraste y profundidad de color que se acerca al OLED, pero con aún más brillo y una vida mucho más larga.
¿Y todo esto por cuánto? Su precio original era de 1.799€, pero sumando todas las capas de descuento se queda en sólo 899,10€. ¡Rebaja histórica!
TV LS03F 65« The Frame 4K
Para los que buscan más que una tele y saben que ésta puede ser el centro de un salón, aquí tenéis este modelo de la línea The Frame, con un diseño que cautivará a los amantes del aesthetic.
Esta Smart TV costaba 1.999€, pero si ahora le sumas los 200€ de descuento directo del programa Entrega y Estrena, más el código exclusivo APP10, sin olvidar el ofertón de esta promo veraniega, se te queda en sólo 1.169,10€.
TV LS03F 85« The Frame Pro 4K
Y si te gusta The Frame pero quieres ir un paso más allá, ahora puedes tirar la casa por la ventana gracias a esta promoción de Samsung, que te la deja ahora a sólo 3.041,10€. ¡Ojo, que te estás ahorrando más de 1.600€ si aplicas todas las capas de descuento!
TV 50« QLED QEF1 4K
Aquí tienes el televisor con mejor relación calidad-precio de la promo. Panel QLED de 50'', ideal para espacios reducidos, con Quantum Dots para colores más definidos y una iluminación más precisa. Aprovecha este formato para tener otra tele en casa dónde prefieras.
El precio original era de 699€, pero ahora, con el ofertón de esta promo de agosto de Samsung, lo tienes a sólo 449,10€.
TV 65« QLED Q8F 4K
Panel 65'' QLED 4K con gran diagonal y Quantum Dots con el 100% del color a cualquier nivel de brillo. Esto es lo que pide la nueva temporada liguera para disfrutarla a tope.
Su precio original era de 1.299€, pero con la rebaja y el código APP10, se queda en 656,10€. ¡Que no se te escape, que está casi a mitad de precio!
TV S85D OLED 77» 4K
Para acabar, aquí tienes esta súper tele con panel OLED de 77'' para disfrutar del deporte, el cine y los videojuegos como nunca antes gracias a su tiempo de respuesta más rápido, contraste infinito y negros puros. Y ojito, que también cuenta con OLED HDR y hasta 120 Hz.
El precio de esta tele era de 3.399€, sin embargo ahora la puedes comprar, ojo al dato, por 1.259,10€. Este precio final es el resultado de todas las capas de descuento que te ofrece Samsung, con las que podrás ahorrarte más de 2.000€. Por si aún tenías dudas.
Todos estos televisores están ahora mismo con precios mínimos históricos y disponibles en varios tamaños para que elijas el que más te convenga. Y no olvides que si tienes dudas, tendrás toda la información disponible, como siempre, en Samsung.com.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.