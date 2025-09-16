Zinemaldia 2025: Netflix desvela las primeras imágenes de 'Un fantasma en la batalla', película sobre una infiltrada en ETA El nuevo largometraje de Agustín Díaz Yanes se estrenará en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián, fuera de competición

I.G. San Sebastián Martes, 16 de septiembre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián calienta motores. Tanto que apenas quedan tres días para que dé comienzo un Zinemaldia cuya programación ha generado una gran expectación. Una de las que más llama la atención es 'Un fantasma en la batalla', película de Agustín Díaz Yanes que trata sobre una infiltrada en ETA y cuyas primeras imágenes se han dado conocer hoy en un tráiler publicado por Netflix.

El largometraje se estrenará en la Sección Oficial del Zinemaldia, aunque fuera de competición, y posteriormente podrá verse en cines desde el próximo 3 de octubre. Dos semanas después estará ya disponible en la popular plataforma de streaming.

Dirigida por Agustín Díaz Yanes y protagonizada por Susana Abaitua, 'Un fantasma en la batalla' cuenta la historia de Amaia, guardia civil que lleva trabajando como agente encubierta dentro de ETA más de una década con un único objetivo: localizar los zulos que la banda terrorista tenía escondidos en el sur de Francia. La historia está inspirada en las vivencias de Aranzazu Berradre, la agente infiltrada que logró la desarticulación del Comando Donosti y que alertó sobre la tregua trampa de 1998. Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil completan el reparto de esta producción, a cargo de Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona, responsables de 'La sociedad de la nieve', una de las películas más exitosas de los últimos meses en Netflix.

El argumento de 'Un fantasma en la batalla' recuerda a 'La infiltrada', película dirigida por Arantxa Echevarría que también se basa en la historia de Berradre, aunque con un enfoque distinto que se orienta más al cine de autor.