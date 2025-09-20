Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Esther García con su Premio Donostia es aplaudida por los hermanos Almodóvar y las presentadoras en la gala del Kursaal Royo
Plano general

Mandan las damas: Esther, Binoche, Jolie

La Premio Donostia emociona en una gala marcada por la solidaridad con Palestina, el público aplaude la inaugural '27 noches' y la francesa presenta hoy su debut como directora

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:15

Ellas mandan en el arranque del Zinemaldia: Esther García con su emocionante Premio Donostia, la siempre directa Juliette Binoche, que llegó este viernes y este ... sábado por la noche presenta su debut como directora, y Angelina Jolie, a la que no se espera hasta el domingo pero que se ha convertido ya en el titular del certamen. La 73 edición arrancó fuerte y tan cálida como la temperatura, y con una amplia manifestación ante el Kursaal en solidaridad con Palestina y en protesta contra Israel. Esa protesta se hizo presente en la gala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mandan las damas: Esther, Binoche, Jolie

Mandan las damas: Esther, Binoche, Jolie