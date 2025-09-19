La ceremonia inaugural del Zinemaldia, en directo
La gala de apertura del Festival de Cine de San Sebastián servirá para entregar el primer Premio Donostia a Esther García
DV
Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:39
El Festival de Cine de San Sebastián da esta noche su pistoletazo de salida. Lo hará con una ceremonia inaugural que estará presentada por Itziar Ituño, Silvia Abril y Toni Acosta, y en la que habrá una invitada especial: Esther García. Y es que la segoviana será la primera productora en recibir un Premio Donostia. Una semana después hará lo propio la actriz Jennifer Lawrence. Sigue en directo la gala inaugural del Zinemaldia.
