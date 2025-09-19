Emotivo recuerdo a Marisa Paredes con guiño musical de Izaro La cantante introduce en su canción 'Argia' varias estrofas de 'Piensa en mí', tema que la actriz interpretó en la película 'Tacones Lejanos'

Izaro, durante su interpretación de 'Argia' con la que ha homenajeado a Marisa Paredes

Lara Ochoa San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:49 | Actualizado 23:18h.

El Festival de Cine de San Sebastián ha rendido esta noche un emotivo homenaje a Marisa Paredes, fallecida el pasado diciembre. La actriz protagoniza también el cartel de esta edición del Zinemaldia, un certamen con el que tuvo una estrecha vinculación.

La voz de Izaro y las palabras de Cayetana Guillén Cuervo han servido para recordar a la artista en la gala de inauguración de la 73 edición del festival. Antes de la entrega del Premio Donostia a Esther García, la cantante ha interpretado su tema 'Argia', pero durante la actuación ha hecho un guiño a la canción 'Piensa en mí' cantando varias estrofas. El tema quedará asociado para siempre a la interpretación de Marisa Paredes en la película 'Tacones lejanos' de Pedro Almodóvar.

Además de dedicarle el cartel, el Zinemaldia ha querido recordar esta noche a Paredes con un vídeo en el que se ha resumido su paso por el festival y también con unas emotivas palabras de Cayetana Guillén Cuervo.

Ampliar Homenaje a Marisa Paredes en la inauguración Royo

La intérprete y presidenta de la Academia de Cine ha glosado la trayectoria de Paredes –«más de medio siglo de prestigio internacional»–, pero no ha olvidado sus orígenes humildes ni el hecho de que siempre alzara su voz «en favor de los desprotegidos y la cultura». «Marisa descubrió el mar en San Sebastián y San Sebastián descubrió en Marisa Paredes un talento extraordinario, inolvidable. La vamos a echar mucho de menos y la vamos a seguir admirando mucho más, ahora que sabemos que la admirábamos tanto. Eskerrik asko, Marisa», ha dicho en nombre del Festival.

Desde las butacas del Kursaal, la hija de la intérprete María Isasi acompañada de varios familiares, ha recibido emocionada el cariño del público donostiarra.