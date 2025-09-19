Protesta en favor de Palestina frente al Kursaal antes de la inauguración oficial del Zinemaldia El director del festival, José Luis Rebordinos, muestra desde la alfombra roja su «respeto» y «comprensión» ante una «manifestación pacífica»

Lara Ochoa San Sebastián Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:45h. Comenta Compartir

Una protesta en favor de Palestina ha marcado la previa del arranque del Festival de Cine de San Sebastián. Un nutrido grupo de personas repartidas por las vallas que discurren desde el Teatro Victoria Eugenia hasta la entrada del Kursaal han protagonizado un cacerolada y han lanzado consignas en favor de Palestina y contra Israel.

La protesta ha comenzado a las 19.00 horas en el entorno del Kursaal, donde la alfombra roja espera la llegada de las estrellas para la gala inaugural de esta noche en la que la productora Esther García recibirá el premio Donostia.

Con gritos de 'Palestina askatu', 'Israel boicot' o 'no es una guerra es un genocidio', los manifestantes han protagonizado una sonora protesta. En las inmediaciones hay un amplio despliegue policial y de momento no se han registrado incidentes.

El director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, se ha mostrado comprensivo y respetuoso ante esta protesta. Precisamente, el Festival de Cine de San Sebastián emitió un comunicado el pasado 5 de septiembre para mostrar públicamente su rechazo «al genocidio, a las masacares inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino».

En declaraciones a DV desde la alfombra roja, Rebordinos ha indicado que entiende «que la gente utilice el altavoz que es este festival». «La gente se está manifestando pacíficamente y mientras sea así tiene todo mi respeto», ha aseverado. El director del Zinemaldia ha adelantado que en la gala «va a haber un guiño y este tema va a tener una presencia concreta».

Cabe recordar que el Comité de Solidaridad Palestina-Euskal Herria ha convocado una manifestación este miércoles en San Sebastián para denunciar la ocupación israelí y el genocidio contra Palestina, aprovechando la proyección en Zinemaldia de la película The Voice of Hind Rajab.

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.