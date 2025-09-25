Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los codirectores del documental, Javier Roldán, Arantxa Aldaz y David Taberna, durante la presentación.

Los codirectores del documental, Javier Roldán, Arantxa Aldaz y David Taberna, durante la presentación. GORKA ESTRADA

«Goyo gustaba incluso a quienes no pensaban como él»

Tras la proyección, Ana Iríbar, Consuelo Ordóñez y los directores del documental respondieron a las preguntas de los asistentes en un coloquio cargado de emoción y recuerdos

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Con un sentido aplauso y una emoción contenida recibieron los asistentes la proyección del documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA'. ... Nada más encenderse las luces de la sala, los codirectores del audiovisual, David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán introducían el coloquio posterior, que se prolongó durante media hora, y en el que los asistentes agradecieron a Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez «la serenidad» con la que narran su experiencia y sus vivencias tras el asesinato de Gregorio Ordóñez.

