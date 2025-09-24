Amplia representación institucional en la proyección del documental Más de 200 personas han acudido a la sala del Príncipe para ver el documental sobre el 30 aniversario del asesinato de Ordóñez

El Diario Vasco Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:16 | Actualizado 18:13h.

La sala 3 del Príncipe se ha llenado de público, con cerca de 300 personas, en la proyección del documental de DV sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez. El primero de los dos pases incluidos en el Zinemaldia ha emocionado a los espectadores, que han ovacionado al terminar a Ana Iribar, viuda del político asesinado por ETA, y a Consuelo Ordóñez, su hermana. Una amplia representación institucional ha acudido a la proyección. Entre ellas, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el vicelehendakari, Mikel Torres; la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena; la diputada general, Eider Mendoza; el alcalde de Donostia, Eneko Goia, y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

También ha acudido la consejera de Justicia, María Jesús San José, la viceconsejera del área, Arritxu Marañón; y el director de Gogora, Alberto Alonso. Junto a ellos estaban el teniente de diputada general, José Ignacio Asensio; la portavoz foral, Irune Berasaluze y la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.

La presidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, María Josefa Barbarin también ha asistido como público, donde les acompañaban asimismo, Eneko Andueza, secretario general del PSE; segunda teniente de alcalde de Donostia, Ane Oyarbide; el concejal de Cultura, Euskera y Turismo, Jon Insausti. Por parte de la Corporación donostiarra, también han presenciado la proyección Borja Corominas, Vanesa Vélez y Jorge Mota, del PP; junto con Víctor Lasa, de Elkarrekin Podemos. Además, han estado el portavoz popular en Juntas Generales, Mikel Lezama y la presidenta del PP en Gipuzkoa, Muriel Larrea. También han estado presentes José María Múgica, hijo del socialista Fernando Múgica asesinado por ETA, y la directora Blanca Zaragüeta.

Emoción

El público se ha emocionado con la proyección, como también ocurrió en enero cuando se estrenó con un primer pase coincidiendo con la fecha del 30 aniversario del asesinato de Ordóñez a manos de ETA. Junto a Ana Iríbar y Consuelo Ordóñez ha presenciado la proyección el presidente de Vocento, Ignacio Ybarra; el presidente de El Diario Vasco, José María Bergareche y el director general de DV, Iñigo Martín.

Por parte de Vocento también han estado presentes su consejero delegado, Manuel Mirat; el director general de Negocio Editorial, Iñigo Barrenechea; el director editorial, Fernando Belzunce; el director general de Nuevos Negocios, Iñigo Iribarnegaray; y el director de Recursos Humanos, Fernando Castiella.

Además, han estado presentes la directora de Negocio de DV, Eli Ugalde; el director de Gestión, Txema Iturrioz e Isabel Cortadi, responsable de Eventos y Relaciones institucionales.

Buena parte del equipo de periodistas de DV han querido también compartir este momento. Entre ellos, Alberto Surio, Mitxel Ezquiaga y Arantxa Egaña, que han participado en el documental, así como el exdirector de DV, José Gabriel Mujika. Además, la Redacción ha estado representada por el subdirector, Juanma Velasco; y responsables de área, como Jorge Sáinz, Eli Belauntzaran, Amaia Chico, Olatz Elosegi, Ane Urdangarin, Alexis Algaba, Álvaro Vicente, Jesús Falcón y Borja Luna.

