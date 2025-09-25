«Es importante que la historia del terrorismo no se olvide y se difunda»

«Es un paso importante que un documental de estas características tenga su sitio en un Zinemaldia que nos hace soñar, pero que también permite ... que el pasado de nuestro pueblo y el terrorismo se conozcan y se difundan para que no se vuelva a repetir». La frase que expresó la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, durante la proyección de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' se hizo ayer extensible al sentir del resto de representantes de la sociedad guipuzcoana, de la política, de la judicatura y de la sociedad. Todas pusieron en valor la relevancia que supone que la historia del concejal del PP asesinado por ETA en 1995 se proyecte en dicho marco. La emoción a flor de piel de protagonistas y asistentes al reestreno evidenciaron de nuevo que el ejercicio de la memoria sigue siendo necesario.

En parecidos términos, María Jesús San José, consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, departamento responsable de Gogora, el instituto vasco de la Memoria, añadió que «es importante que la historia de Ordóñez se visualice en un festival. La memoria siempre es necesaria». Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, consideró que el documental «da testimonio de la historia de esta ciudad. Lo que sucedió forma parte de esta ciudad y el hecho de que en el festival se proyecte es importante porque es la realidad que hemos vivido».

«Me emocionó muchísimo el documental en su estreno y he querido volver a verlo con más pausa». Así se manifestó Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento Vasco, que añadió que «estas historias necesitan ser conocidas por las siguientes generaciones». También al líder del PSE, Eneko Andueza, este filme le conmueve y le trae al recuerdo episodios «vividos en primera persona. Es necesario, como padres, contar a nuestros hijos todo lo que pasó».

«Es vital y necesario que este tipo de documentales pasen por el Zinemaldia para tener eco y voz sobre lo que aquí realmente sucedió», defendió la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea. En la misma línea se pronunció María José Barbarin, presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa: «Hay que mantener la memoria y de ahí la importancia de que un ámbito como el Zinemaldia la recoja».

Para el presidente de El Diario Vasco, José María Bergareche, «este documental fue hecho desde la profesionalidad y desde el periodismo para que quede constancia de la barbarie del terrorismo y del mundo de ETA. Por eso agradezco mucho al festival que lo haya acogido».