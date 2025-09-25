Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, intervino durante el coloquio posterior a la proyección.

«Es importante que la historia del terrorismo no se olvide y se difunda»

Representantes políticos, judiciales y de la sociedad aplauden que el festival acoja el documental de DV

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

«Es un paso importante que un documental de estas características tenga su sitio en un Zinemaldia que nos hace soñar, pero que también permite ... que el pasado de nuestro pueblo y el terrorismo se conozcan y se difundan para que no se vuelva a repetir». La frase que expresó la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, durante la proyección de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' se hizo ayer extensible al sentir del resto de representantes de la sociedad guipuzcoana, de la política, de la judicatura y de la sociedad. Todas pusieron en valor la relevancia que supone que la historia del concejal del PP asesinado por ETA en 1995 se proyecte en dicho marco. La emoción a flor de piel de protagonistas y asistentes al reestreno evidenciaron de nuevo que el ejercicio de la memoria sigue siendo necesario.

