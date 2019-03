Así será 'Patria': la semana que viene comienza el rodaje de la serie basada en la novela de Aramburu Eneko Sagardoy, Loreto Mauleón, Jon Olivares y Mikel Laskurain son la familia de 'Miren', interpretada por Ane Gabarain. / HBO «Es el mayor desafío artístico, emocional e intelectual de mi carrera», dice Aitor Gabilondo, guionista y productor. Soraluze y Donostia acogen las primeras secuencias MITXEL EZQUIAGA Viernes, 15 marzo 2019, 10:12

El fenómeno literario de 'Patria' empieza a traducirse en imágenes. La semana que viene empieza en Soraluze y Donostia el rodaje de la serie basada en la novela de Fernando Aramburu que retrata de los años de la violencia en la historia reciente del País Vasco. «Es el mayor desafío artístico, emocional e intelectual de mi carrera», dice a este periódico Aitor Gabilondo, guionista, productor y 'padre' del proyecto, primera producción en España de la plataforma HBO. «Leer ese libro removió mis recuerdos, como los de tantas vascos que hemos vivido de cerca todo este proceso, y el reto es llevar a la pantalla la historia de esas dos mujeres separadas por una bala que termina en un abrazo».

Las actrices Loreto Mauléon y Susana Abaitua y los actores Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Eneko Sagardoy, Iñigo Arambarri y Jon Olivares se suman a las ya anunciadas Ane Gabarain y Elena Irureta para interpretar a los personajes de las dos familias principales. «Quería que los actores fueron vascos para mantener ese tono especial que se narra en el libro, y desde que leí la novela supe que Ane y Elena eran las actrices idóneas para dar vida a las dos protagonistas». José Ramón Soroiz será Txato, Irureta hace el papel de su mujer, Bittori, y sus hijos Xabier y Nerea serán interpretados por Iñigo Arambarri y Susana Abaitua. Ane Gabarain se pondrá en la piel de Miren, casada con Joxian, al que pondrá cara Mikel Laskurain. Los tres hijos del matrimonio serán interpretados por Jon Olivares (Joxe Mari), Loreto Mauleón (Arantxa) y el ganador del Goya al mejor actor revelación, Eneko Sagardoy (Gorka).

También se ha cerrado el equipo técnico, a las órdenes de Félix Viscarret y Oscar Pedraza como directores de la serie. En un principio el argentino Pablo Trapero iba a ser director principal con Viscarret, pero luego fue apartado del proyecto y el propio Viscarret asume la responsabilidad con Pedraza, forjado en otras series, como compañero.

Iñigo Arambarri y Susana Abaitua hacen el papel de hijos del asesinado 'Txato', Jose Ramón Soroiz, y de Elene Irureta. / HBO

El rodaje, tal como adelantó El Diario Vasco, se llevará a cabo principalmente en localizaciones de Soraluze, Elgoibar y San Sebastián, además de algunas jornadas en Madrid. Varias zonas de Soraluze ya se han adaptado a la estética de los años 80 y 90 para acoger la grabación.

Profesionales vascos integran buena parte del equipo. Clara Bilbao será la encargada del vestuario de la producción, el responsable de la fotografía de la serie será Álvaro Gutiérrez, nominado al Goya por su trabajo en 'Bajo las estrellas'. Juan Pedro de Gaspar será el encargado del diseño de producción y Karmele Soler y Sergio Pérez Berbel serán los responsables de los departamentos de peluquería y maquillaje, respectivamente. Según Gabilondo «el trabajo que está haciendo Karmele es excelente y sutil para reflejar el paso del tiempo en los personajes». El montaje correrá a cargo de Alberto del Campo y Victoria Lammers.

La adaptación televisiva de la novela de Fernando Aramburu contará con ocho episodios de una hora, escritos y producidos por Aitor Gabilondo al frente de su empresa, Alea Media, y de la mano de HBO Europe con la participación de HBO Latin America. El rodaje se prolongará hasta el verano y la serie estará lista para su estreno el próximo año. Su lanzamiento será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe, y se estrenará también en HBO Latin America. También estará disponible para los suscriptores de HBO en Estados Unidos a través de las plataformas del canal HBO GO, HBO NOW, HBO On Demand, y otros distribuidores del canal y para todos los subscriptores de HBO Latin America, según informa la plataforma en una nota.