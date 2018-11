«El mayor éxito de 'Patria' es generar diálogo y emociones» Ejemplares de la nueva edición de 'Patria', que suma algunas colaboraciones y un epílogo del propio Aramburu, ayer en la librería donostiarra Lagun. / USOZ Fernando Aramburu, con un millón de ejemplares, disputa con Baroja y Dolores Redondo el título de autor vasco con más libros vendidos de la historia | «Lo tomo con serenidad», apunta Aramburu. Pero 'Patria', con nueva edición especial, puede batir los récords de 'La busca', 'El árbol de la ciencia' y Dolores Redondo MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 noviembre 2018, 08:31

El fenómeno continúa y seguirá cuando se estrene la serie de televisión basada en la novela. 'Patria' supera ya el millón de ejemplares vendidos en todo el mundo y disputa con dos títulos de Pío Baroja y el Planeta de Dolores Redondo el título de novela más vendida de la historia firmada por un escritor vasco. Es difícil precisarlo porque no hay datos fidedignos de las ventas de hace décadas. 'La busca' y 'El árbol de la ciencia', de Pío Baroja, sí superaron a lo largo del tiempo el millón de ejemplares cada una. La diferencia radica en que 'Patria' lo ha logrado en apenas dos años.

El autor, Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959), responsable de ese acontecimiento literario, es precisamente quien lo vive con más tranquilidad. En declaraciones a DV el novelista dice que «he aprendido a gestionar con serenidad el descomunal éxito de mi libro. Y a ello ayuda la circunstancia de que, a pesar de los innumerables viajes y compromisos, he podido seguir escribiendo otras obras. Tanto como las cifras de ventas, lo que me complace es comprobar que mi novela ha sido significativa para mucha gente y acaso también emocionante, y también que a partir de ella, ya sea a favor o en contra, numerosos ciudadanos han encontrado un punto de encuentro para la conversación y el debate razonado. Noto que sobro, que la novela se ha independizado de mí, que al referirse a ella no hace falta nombrar al autor. Y esto también me parece muy bien», añade.

En su editorial, Tusquets, no lo ven con la misma tranquilidad. Esta misma semana ha llegado a las librerías una nueva edición de 'Patria' que conmemora el millón de ejemplares. Cuentan en la editorial que desde septiembre de 2016, en que salió a la venta, «la novela se ha convertido en uno de los mayores fenómenos literarios de los últimos tiempos, con 112 semanas en las listas de libros más vendidos, 32 ediciones y más de un millón de lectores».

La edición especial, en tapa dura con sobrecubierta y estuche, incluye un epílogo del autor, escrito para la ocasión, y las lecturas de Jordi Gracia, ensayista y catedrático en la Universidad de Barcelona; Bruno Arpaia, traductor de 'Patria' al italiano; Paul Ingendaay, periodista del Frankfurter Allgemeine Zeitung; Pierre Assouline, crítico y novelista francés, y Aitor Gabilondo, responsable de la serie basada en el libro que produce HBO para la televisión y que empezará a rodarse en 2019, con ocho capítulos dirigidos por Pablo Trapero y Félix Viscarret.

Sobre la serie que promueve el guionista y productor donostiarra responde Fernando Aramburu que «precisamente estoy leyendo estos días los guiones, y lo que encuentro en ellos confirma la confianza que me inspira el responsable narrativo del proyecto, Aitor Gabilondo. Espero que acierte en la elección de los actores y los escenarios. La repercusión de la serie en las ventas de mi libro no es algo en lo que yo me pare a pensar. Me preocupa más que la serie tenga calidad».

Hablamos de literatura, no de competiciones deportivas, pero el listón del millón de ejemplares que supera Fernando Aramburu invita a repasar otros fenómenos similares firmados por autores vascos. No es fácil la comparación porque, como dice Ignacio Latierro, el veterano librero de Lagun, «hasta que llegaron los ordenadores las cifras de venta no se registraban de forma concreta y fiable». Hasta ahora el verdadero 'best seller' entre los autores vascos era Pío Baroja. Como solía recordar su sobrino Pío Caro Baroja, al frente hasta su muerte de la editorial familiar Caro Raggio, vendieron un millón de ejemplares de 'La busca' y otro millón de 'El árbol de la ciencia' a lo largo del tiempo. Eran títulos incluidos, además, en los programas del Bachillerato, lo que suponía miles de ejemplares cada curso.

Es en años más recientes cuando puede encontrarse otro fenómeno así, con la novelista donostiarra Dolores Redondo. Su trilogía del Baztán vendió cientos de miles de ejemplares de cada título, a los que hay sumar el éxito de 'Todo esto te daré', ganadora del Premio Planeta en 2016. En total la obra de Redondo ha vendido en todo el mundo al menos millón y medio de copias, que conocerán un nuevo empuje cuando se estrenen las dos nuevas películas que completan el traslado al cine de su trilogía ambientada en el Baztán.

En euskera se considera 'Obabakoak', de Bernando Atxaga, con más de 50.000 ejemplares vendidos a lo largo del tiempo, el libro de mayor éxito, a los que se suman los decenas de miles vendidos en traducciones al castellano y otras lenguas.

La crónica o el humor

Volvamos a Aramburu. En el epílogo escrito para la nueva edicion de 'Patria' aporta algunas claves de cómo acometió el libro. «Yo tenía dos bosquejos de novela encima de mi escritorio. Ambos convidaban a la narración de historias de gentes vascas vinculadas al terrorismo de ETA, ya fuera como víctimas, como agresores o de cualquier otra forma, sin descartar la complicidad o la indiferencia. Había que elegir. Lo consulté con mi amigo Irazoki, y le aclaré que una se encuadraría en un género cercano al esperpento, con tramos jocosos, y la otra tendría una naturaleza de novela seria. Él no titubeó: primero, la seria. La seria era 'Patria'; la otra, ya acabada, un día se conocerá».

Aramburu aclara: «Si tuviera que resumir en pocas palabras el tema central de 'Patria' mencionaría sin vacilar a las gentes de mi tierra. La novela trata principalmente de ellas, en una época sangrienta y triste del País Vasco. El relato de sus existencias privadas fue mi tarea». Parece que la culminó con éxito.