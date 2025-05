Gipuzkoa, plató recurrente para los rodajes de Netflix desde que llegó hace diez años

Parece que lleva décadas formando parte de nuestras vidas y más concretamente dentro de nuestros hábitos a la hora de ver la televisión, pero Netflix ... llegó a España hace solo diez años. La semana que viene lo celebrará con una multitudinaria fiesta en el centro de Madrid.

En este tiempo los paisajes exteriores de Gipuzkoa, y por extensión de Euskadi, se han convertido en un plató imprescindible para sus proyectos en los que en muchos casos se alía con productoras locales. La segunda temporada de 'Berlín' y 'That Night' son las dos últimas series que ha rodado en Donostia.

Más del 70% de la audiencia de la plataforma procede de fuera de Estados Unidos por eso prestan una atención especial a la producción local. «Rodamos en todas las comunidades autónomas. Nuestro propósito es mostrar esa diversidad con historias que reflejan la geografía y la idiosincrasia de cada zona.», señalan desde la cúpula española de Netflix.

Primera vez de Díaz Yanes

Buen ejemplo de ello es la última película que han rodado en Gipuzkoa e Iparralde, 'Un fantasma en la batalla'. Es la primera vez que Agustín Díaz Yanes, realizador de 'Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto' o 'Alatriste', dirige para una plataforma. El madrileño afirma que «tengo mi propia opinión sobre las plataformas, pero están aquí para quedarse. Que Netflix produzca está muy bien porque lo hace en muy buenas condiciones. 'Un fantasma en la batalla' no se hubiera producido igual».

La película, de la que el director apenas puede avanzar detalles, es un proyecto de la productora de Juan Antonio Bayona, Apaches Entertainment, y trata sobre una guardia civil que permanece más de una década encubierta dentro de ETA. Una historia similar a la que contó Arantxa Echevarría en 'La infiltrada'. A Díaz Yanes esta circunstancia no le preocupa. «Son historias diferentes, aunque el tema que subyace es ETA. No quiero ser profético, pero se van a hacer muchas películas sobre ETA como, salvando las distancias, en Estados Unidos se rodaron sobre Vietnam. Va a ser un filón cinematográfico. Cada una tiene su punto de vista y no hay colisión de intereses».

Desarrollar el proyecto de 'Un fantasma en la batalla' ha sido un trabajo largo. 'A la hora de escribirla me documenté mucho, mucho, mucho. Me pasé casi un año leyendo. Después pensé que aunque trataba el tema de ETA, tenía que hacer una película no un documental. He procurado dramatizar y narrar de una forma fílmica. Creo que hemos logrado un equilibrio bastante bueno. Es una historia cercana y muy dolorosa, y había que tratarla con respeto y sin decir muchas bobadas. Esperamos no levantar susceptibilidades, pero cuando haces cine no puedes estar pendiente de esas cosas porque si no, no lo haces».

Netflix en Euskadi 'El hoyo' (2019) Producción de Basque Films.

'Intimidad' (2022). Rodada en Bizkaia, participó en la producción de Txintxua

'El silencio' (2023). Rodada en Bilbao.

'El hoyo 2' (2024) Grabada en un pabellón del BEC está producida por Basque Films.

'Un fantasma en la batalla'. Se rodó en 2024 en Gipuzkoa e Iparralde. Pendiente de estreno.

u'Desaparecido' (2025). Se acaba de estrenar esta serie de la productora donostiarra Pausoka y Zebra, con respaldo de la plataforma y rodada en Donostia y alrededores.

Berlín'. La Concha y el Náutico son los escenarios del inicio de la segunda temporada de la serie. El rodaje fue el pasado marzo

'That Night'. 'Producida por Txintxua, terminó de rodarse en escenarios guipuzcoanos hace dos semanas.

La película, protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, se rodó en abril y mayo del año pasado en Donostia, otros municipios cercanos e Iparralde. «Son los lugares donde transcurren las dos partes de la película. El aparato y la dirección de ETA estaban en el sur de Francia. Una de las cosas buenas de ir con Netflix ha sido poder trabajar ahí, que es carísimo, pero era necesario para mayor realismo».

De una película a una serie. La productora pasaitarra Txintxua ha terminado hace quince días el rodaje de 'That Night', que les ha ocupado diez semanas y llevado por Donostia, Aizarna y Usurbil, entre otros municipios guipuzcoanos, además de la República Dominicana. Ahora entran en la postproducción. Protagonizada por Claudia Salas, Clare Galle y Paula Usero, se basa en un best seller de Gillam McAllister.

Marian Fernández es la productora de este proyecto. Su primer contacto con Netflix fue con la serie 'Intimidad' hace cinco años. En este caso se rodó principalmente en Bizkaia. Era la primera vez que Txintxua trabajaba con una plataforma y coincidió con el rodaje de su primera serie 'Hondar ahoak'. Para Fernández resulta un paradigma de cómo, con la llegada de las plataformas, empresas audiovisuales centradas en largometrajes viran a las series, «aunque siguen teniendo un planteamiento muy cinematográfico».

La buena sintonía creada con 'Intimidad' llevó a Netflix a plantear una nueva colaboración para 'That Night'. «La plataforma tiene gente muy experimentada en todas las áreas y hay mucho trabajo conjunto. Los pasos se dan de la mano, pero depositan mucha confianza en mí para tomar decisiones. No lo siento como un control que resta, sino que suma».

Ampliar 'Intimidad' está producida por la pasaitarra Txintxua.

Poder hacer proyectos de una envergadura y ambición mucho mayores de lo que habían podido entrar hasta ahora, mucha más visibilidad del trabajo, con los beneficios directos que ha notado Marian Fernández de su colaboración con Netflix, y de una forma más indirecta «te sitúa en un lugar que da más confianza cuando estás con otros proyectos. No sé lo que vendrá a continuación, pero estamos abiertos a seguir con esta colaboración».

'El hoyo' y Bad Bunny

Carlos Juárez, de Basque Films, es productor de la octava película en habla no inglesa más vista en la plataforma: la distópica 'El hoyo', dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia. Rodada en Bizkaia, se trata de un filme independiente «del que Netflix adquirió los derechos antes del estreno en 2020. Se enamoró tanto de la película en el festival de Toronto que ya no vi otro camino de explotación. Todo el mundo hablaba de esta película vasca. Después ya fuimos a Sitges, donde ganamos cinco premios, y después el estreno mundial condicionado por Netflix y eso que algunas 'majors' americanas se me acercaron para estrenarla en España. Nunca pensamos que iba a tener semejante repercusión mundial, y eso sin la plataforma hubiera sido imposible». Porque 'El hoyo', reconoce, fue difícil de financiar.

Luego llegó 'El hoyo 2', también con Netflix, porque «es como una marca, no había otra manera de hacerla». Y cuando habla de la trascendencia de estos títulos pone como ejemplo a su hijo que «era bastante pequeño y no sabía muy bien a qué se dedicaba su padre. Hasta que en las redes sociales vio que Bad Bunny preguntaba dónde podía comprar el Samurai Plus y se dio cuenta de que estaba hablando de una película de su aita».