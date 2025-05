Diego Ávalos es vicepresidente de Contenidos de Netflix para España y Portugal. Su política es acercar los rodajes allí donde transcurre la historia y asegura ... que en Euskadi ha encontrado un filón.

– ¿Qué tiene Euskadi para acoger tantos rodajes de Netflix?

– Trabajar en Euskadi es increíble. Por ejemplo Marian Fernández, de Txintxua, es una de las mejores productoras con las que hemos colaborado y eso que en diez años hemos trabajado con más de cincuenta productoras independientes. Cuando se puede, buscamos rodar con empresas locales. Las historias son universales pero por principios nos gusta acercarlas a la sociedad donde se desarrollan. Luego están los técnicos, que son increíbles.

– ¿Las ayudas fiscales que ofrecen las diputaciones vascas son un incentivo para rodar en Euskadi?

– Para ser muy claros, en nuestro caso son casi irrelevantes. Nosotros buscamos rodar donde tiene sentido para la historia, tanto desde el aspecto geográfico, visual... Por ejemplo en la segunda temporada de 'Berlín', Donostia es parte de ella y por eso hemos rodado en esta ciudad. Podría suceder en otro lugar, pero queríamos que fuera Donostia, y por tanto tratamos de anclar la trama y apostar por la hiperlocalidad, mostrando La Concha, el Náutico.

– Cuando se habla del audiovisual y Donostia inevitablemente hay que mencionar el Zinemaldia. ¿Cómo es la relación de Netflix con el Festival?

– Es increíble y se ha construido a través de los años. Rebordinos y su equipo siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Por ejemplo, para nosotros fue muy importante que 'La sociedad de la nieve' recibiera aquí el Premio del Público. Ayudó mucho en su recorrido, no solo con lo que respecta a la audiencia sino también en su camino a los Oscar.

Zinemaldia «La relación con el Festival se ha centrado en documentales y películas. Nos gustaría que se pudieran ver nuestras series»

– ¿Esta edición va a estar Netflix presente con alguna producción, por ejemplo con 'Un fantasma en la batalla'?

– Este año dentro de poco se dará a conocer qué se va a proyectar en el Festival y entonces se conocerá. Además, todas las ediciones hacemos una reunión con toda la industria audiovisual y es un momento de celebración.

– Aunque el Zinemaldia ya ha incluido en su programación series, de momento no ha habido ninguna de su plataforma.

– Hasta el momento la relación con el Zinemaldia se ha centrado en los largometrajes y algún documental como 'No me llamen Ternera', cuya proyección fue un hito. Fue valiente cedernos ese espacio para que el público viera por primera vez una historia tan importante y que creíamos necesario contar. Obviamente nos gustaría que nuestras series se pudieran ver primero en el Festival. Yo creo que al final lo que cuenta es la historia y la narrativa, y no tanto la estructura.