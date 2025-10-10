Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Algunos de los artículos y críticas culturales publicadas por Santiago Aizarna en El Diario Vasco FÉLIX MORQUECHO

«Quería escribir como Santi Aizarna: sin que me importara lo que dijera la gente»

«Sincero», «discreto», «tímido» y «culto». Así describen al escritor fallecido quienes le trataron de cerca a lo largo de los años

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Del testimonio de quienes en distintas épocas conocieron a Santiago Aizarna emerge el retrato poliédrico, pero coherente, de alguien volcado en la literatura, como lector ... y como escritor, tímido, refractario a los actos sociales, crítico riguroso y, por encima de todo, afable. A continuación van algunos trazos sobre la personalidad de Aizarna a partir de quienes le trataron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    Â«Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemosÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Quería escribir como Santi Aizarna: sin que me importara lo que dijera la gente»

«Quería escribir como Santi Aizarna: sin que me importara lo que dijera la gente»