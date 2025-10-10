Del testimonio de quienes en distintas épocas conocieron a Santiago Aizarna emerge el retrato poliédrico, pero coherente, de alguien volcado en la literatura, como lector ... y como escritor, tímido, refractario a los actos sociales, crítico riguroso y, por encima de todo, afable. A continuación van algunos trazos sobre la personalidad de Aizarna a partir de quienes le trataron.

Ramón Etxezarreta Escritor «Era un buen lector de novelas complicadas»

«En tiempos, para mí fue un contacto en el DV porque le llevaba las cosas que se publicaban en euskera y las solía reseñar», afirma Ramon Etxezarreta que explica una anécdota que «demuestra lo injustos que fuimos con Santi». Y es ésta: «Cuando Pedro Ruiz Balerdi publicó la novela 'Beta', Ramon Saizarbitoria escribió un prólogo que nos pasó a la cuadrilla de la revista literaria Oh! Euzkadi. Y ahí hablaba del debate en torno a qué es la literatura vasca, si en euskera, en castellano... y por primera vez Saizarbitoria metía a Aizarna entre los autores vascos y la cuadrilla se lo suprimimos», rememora Etxezarreta con cierto remordimiento.

Posteriormente, mantuvo un buen trato con Santiago. «Le cogí mucho cariño y él se dejaba tratar también. Como articulista y crítico literario, era un lector inteligente en el sentido de poco dado a los parámetros comerciales. Hacía críticas a veces difíciles de entender por exigentes, pero era buen lector de novelas complicadas. Una vez dije que de mayor quería escribir como Santi Aizarna: sin que me importara lo que dijera la gente. Era fascinante, aunque no tuviera razón en lo que dijera, pero me daba envidia».

Su último contacto con Aizarna se remonta al libro de homenaje a Raúl Guerra Garrido, en el que le pidió un texto que, por supuesto, le envió, no sin antes advertirle:«No sé si le hará mucha gracia a Raúl que yo le escriba un texto. Por lo visto, habían discutido tiempo atrás por alguna tontería, pero envió el texto».

Ángel García Ronda Escritor «Tuvo muchos más amigos de lo que se podría pensar»

Algo más joven que Santiago Aizarna, aunque coetáneo suyo es el escritor Ángel García Ronda, quien coincidió en aquellos círculos literarios de San Sebastián y recuerda «lo bien que nos entendimos en torno a lo que más nos importaba: la literatura». A su juicio, Aizarna fue un articulista «enormemente sincero y no tuvo prejuicios a la hora de expresar muy claramente sus ideas». En este sentido, señala que «ha tenido muchos más amigos de lo que se podría pensar porque entre escritores siempre surgen rencillas, pero su sinceridad no pasaba por herir ni dañar personalmente. Si criticaba, era apenas con un gesto de duda». En opinión de García Ronda, Aizarna «ha sido crecientemente marginado porque nunca maniobró por estar al lado de alguien importante, de alguna idea o de algún partido». Sí recuerda las polémicas en las que participó, pero «nunca en el terreno personal. Me parece un ejemplo de individuo».

Luisa Etxenike Escritora «Abordaba los temas con una mezcla de seriedad e ironía»

Estrella Inchausti Periodista «No le gustaban los halagos ni participar en actos sociales»

Álvaro Bermejo Escritor «Era el gran hombre-libro de 'Farenheit 451' de Donostia»