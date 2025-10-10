Fallece a los 97 años el escritor y periodista Santiago Aizarna

Amaia Chico San Sebastián Viernes, 10 de octubre 2025, 12:36 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

«Quería morir con las botas puestas, escribiendo». Y así se ha ido el escritor y periodista Santiago Aizarna Echaveguren, que falleció este jueves a los 97 años de edad, según ha informado su familia. El autor, nacido en Oiartzun, participó activamente en la vida cultural donostiarra en las décadas 60 y 70 del siglo XX, y escribió numerosos artículos y reportajes. Durante décadas fue redactor de El Diario Vasco, donde firmó de críticas de cine a críticas literarias y decenas de reportajes y artículos sobre la actualidad, el último hace apenas dos años, 'De lecturas, ¡cómo no!'. «Siempre decía que quería llegar a los cien. No ha podido ser, pero ha vivido como ha querido», explican desde su entorno familiar, donde destacan su carácter «bohemio» y casi «ermitaño», que le llevó en los últimos años a no salir apenas de casa.

El reconocido escritor, con una literatura de fondo clásico, deja un legado bibliográfico amplísimo. Con numerosas obras literarias escritas a lo largo de 30 años, y en las últimas décadas, como periodista en DV y tras su jubilación, como colaborador, cientos de reportajes y artículos periodísticos para este medio, y otros diarios y revistas, sobre asuntos culturales, sociales, políticos, siempre con un estilo muy característico. «Solo dejó de escribir hace unos seis meses porque ya no podía, pero de leer, y de leer siempre su Diario Vasco, no dejó nunca», indica un familiar que ha estado con él los últimos días, cuando su estado de salud empeoró hasta el fallecimiento, ocurrido este jueves 9 de octubre.

«Su casa era un museo de libros, estaban todas las paredes absolutamente forradas de ejemplares», recuerda otra persona que le ha tratado puntualmente en su longeva vida dedicada a las letras. «Tiene dos casas y en ambas, apenas se ve algún trozo de pared en la cocina o en el baño», confirma este familiar, que indica que, a petición del escritor, no se llevará a cabo ningún acto de despedida ni tanatorio. Solo se realizará la cremación este sábado por la tarde en el tanatorio de Rekalde.

Aizarna vivía solo, y desde que hace dos años y medio se rompió la cadera, permanecía siempre en casa, porque «no quería molestar a nadie, pero también por cierto sentido del ridículo, de que no querían que le vieran en una silla», indican sus allegados. Por eso, estos últimos años se dedicó a leer, que era lo que más le gustaba, y a escribir hasta que su estado físico se lo permitió.

Cofundador de Kurpil

En su dilatada trayectoria profesional, fue también cronista de pelota y conferenciante habitual en San Sebastián y varios pueblos de Gipuzkoa. Perteneció al Consejo de redacción y fue colaborador de la revista Noray (1963) y fue cofundador y director de la revista Kurpil (1973-1977). Además, Aizarna fue uno de los fundadores del Premio Ciudad de San Sebastián del que resultó ganador en el año 1968 con el relato 'Al terminar la fiesta'.

Con la novela inédita, por voluntad del autor 'Los zamuras' obtuvo el Premio Puente Colgante de Portugalete. Su literatura realista cultiva cierta crítica social. Comenzó su obra como escritor en 1956 con la novela 'Los pecados de la calle'. Continuó dos años después con 'El carrousel de la vida' (1958, Rumbos), y hasta 1989 publicó 'Cuentos con hombre' (San Sebastián, V. Echevarria), 'La mujer de Lot' (1977, Durango, Leopoldo Zugaza), 'El ojo insomne: relatos (1986, San Sebastián, Primitiva Casa Baroja); 'Crímenes truculentos en el País Vasco: artículos' (1987, San Sebastián, Primitiva Casa Baroja), 'Amesgaitzak' (1988, San Sebastián, Primitiva Casa Baroja), 'Don Pío el Chapelaundi Ensayo'.

Como periodista de El Diario Vasco, escribió cientos de artículos y reportajes, sobre cualquier tema de actualidad, social, político, filosófico, con un estilo clásico y muy riguroso y selecto con cada palabra. Y tras su jubilación, siguió firmando en su periódico como articulista hasta hace apenas dos años.