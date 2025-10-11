El lector (y coautor) de periódicos

Allá donde esté, sea, o no sea, el bueno de Santiago Aizarna, seguro que estará leyendo periódicos. En papel, por supuesto. Él solía confesar su ... vicio con orgullo: «Desde niño tengo la costumbre de leer varios periódicos todos los días».

Fue lector empedernido y también un gran coautor de periódicos. Si su obra literaria publicada se quedó corta, su producción para los papeles que caducan cada día fue extensísima. Antes de recalar en EL DIARIO VASCO en septiembre de 1977, ya había escrito en 'La Voz de España' y 'Unidad' críticas literarias, hasta comentarios de pelota y un sinfín de artículos con trasfondo costumbrista y social, siempre bañados en su personal humanismo de raíces cristianas.

En nuestro DV empezó escribiendo críticas cinematográficas y acabó analizando libros, que prefería a las películas, y escribiendo en las páginas de opinión aquellos artículos torrenciales tan suyos. Como crítico de cine nunca renunció a su desarmante sinceridad. De 'Querelle', de Fassbinder, dejó escrito que es «una película de harto aburrimiento, de pugnaces escenas agresivas a la sensibilidad del espectador», mientras elogió la mezcla de géneros de 'Alien', que «dentro de las malas y tediosas películas que se nos están proyectando en el Festival, significa un respiro para el sufrido espectador».

Un trabajo menor de Aizarna en el diario que pocos recuerdan pudo verse en la edición de San Sebastián a lo largo de los años 80. Cada día, con la firma «S.A.», ponía texto a una fotografía tomada en la calle. Palabras evocadoras, de fino observador, capaces de captar las luces y sombras de nuestra vida cotidiana.

Según escribió en un artículo de octubre de 2023, «leer el periódico todos los días está claro que nos enchufa a una especie de drogadicción tan insuperable que vivir bajo ese leer y yacer entre sus líneas es costumbre insustituible por nada».