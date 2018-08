Ricky Martin, en San Sebastián: «Intento no sobrepasar la fina línea de lo sensual a lo vulgar» Ricky Martin actuará mañana en un concierto en San Sebastián / EFE Ricky Martin recalará mañana en Illunbe, donde repasará sus éxitos de siempre junto a otros nuevos como 'Fiebre' o 'Vente pa'ca' JUAN G. ANDRÉS Martes, 28 agosto 2018, 07:34

Atravesado el ecuador de su gira española, Ricky Martin (San Juan, Puerto Rico, 1971) lleva ya unos días descansando junto a su marido y sus dos hijos en San Sebastián, donde mañana desplegará un impresionante show de música, baile, luz y sonido. La semana pasada, el artista latino respondió al siguiente cuestionario a través de correo electrónico escrito desde Benidorm. «El inicio de gira ha sido maravilloso, la energía que me ha dado el público es indescriptible. Me la estoy pasando muy bien», confiesa. La cita de mañana por la noche comenzará a las 22.00 horas en la plaza de Illunbe (Donostia Arena), que abrirá sus puertas 90 minutos antes.

- El año pasado estuvo en el BEC de Barakaldo y en dos ocasiones ha actuado en Donostia. ¿Qué impresión tiene del País Vasco?

- Me siento como en casa, siempre he tenido una respuesta positiva por parte del público. Lamentablemente cada vez que visito una ciudad estoy de gira y el horario no me permite conocerlo todo, pero sé que el País Vasco es un lugar con mucha historia y cultura que me encantaría conocer mucho más. Ojalá surja la oportunidad...

- Por supuesto, hay excepciones pero en San Sebastián tenemos fama de un poco sosos y de parados, poco dados al baile. Se lo digo por si tiene usted que sacar la artillería...

- He podido llevar esta gira a todas partes del planeta. Me he presentado en Oriente Medio, en Australia, en toda Latinoamérica, Canadá y en muchos otros rincones del mundo. También me decían que los japoneses eran muy serios y fríos, hasta que llegaron a mi concierto. Afortunadamente la música rompe fronteras y cuando yo entro al escenario lo único que le pido al público es que se olviden de todos sus problemas, que se liberen y que la pasen bien.

Concierto de Ricky Martin en Donostia Cartel Ricky Martin. Lugar Donostia Arena (Illunbe). Día y hora Mañana a las 22.00. Precios Pista (77 y 63,80) y gradas (52,80 y 71,50).

- Vuelve a Europa después de una larga temporada como residente en Las Vegas, la ciudad de los casinos. ¿Cómo ha sido la experiencia?

- Definitivamente una experiencia que jamás olvidaré. Básicamente me dieron un teatro para que hiciera lo que yo quisiera. Fue un reto muy importante para mi carrera, ya que soy el primer artista latino en tener su propia residencia, así que asumí la responsabilidad y no escatimamos esfuerzos a la hora de crear un espectáculo de altura para un público sumamente exigente. Las Vegas ofrece grandes espectáculos y entretenimiento 24 horas al día y el hecho de que miles de personas eligieran venir a ver mi show durante los dos años que estuvimos allí, es algo que aprecio mucho. Ojalá en un futuro pueda repetirse.

- Hablando de juegos de azar. ¿Qué proporción de suerte y qué proporción de trabajo hay en su éxito?

- No sabría decirte en exactitud cuál es la fórmula perfecta, pero definitivamente esta carrera exige mucho trabajo, sacrificio, preparación física y mental. Hay muchos 'no' en el camino, pero con paciencia y determinación se puede lograr llegar al éxito.

- ¿De dónde saca la energía para giras tan extenuantes como la actual?

- Me cuido como si fuera un atleta. Trato de dormir las horas necesarias, cuido mi alimentación y hago ejercicio. Digo trato porque, a veces, el tren de trabajo no te lo permite, pero dentro de lo posible siempre intento cumplir con este régimen.

- Sigue usted generando éxitos como 'Fiebre' o 'Vente pa'ca' aunque podría dedicarse a vivir de rentas. Supongo que eso no le interesa...

- Todavía me queda mucho por hacer, mucho que compartir con el público. Justo ahora estoy en proceso de grabar mi próximo disco y enfocado en la preparación de la gira del año que viene. A mi parecer, esto apenas comienza.

- ¿Y qué relación tiene con viejos hits como 'María', 'Livin' la vida loca' o 'La Copa del amor'? ¿Alguna vez se ha sentido hastiado de ellos?

- Esos temas marcaron un antes y un después en mi carrera, son favoritos de mi público, ¿cómo me voy a hartar de ellos? Al contrario, lo cierto es que gracias a esas canciones puedo seguir trabajando todos los días en lo que más me apasiona.

- Ha publicado indistintamente en inglés y en español. ¿En qué mercado se siente más cómodo?

- Me siento cómodo en múltiples idiomas, pero sí es verdad que con el español puedo ser más expresivo, ponerle un poco más de pasión a la letra que quizás en otros idiomas no se traduzca igual.

- Pasan los años, cambian las tendencias, surgen nuevos artistas en la música latina pero usted sigue a lo suyo llenando auditorios y cautivando al público. ¿Se siente ajeno a las modas?

- No soy ajeno a las modas, pero no me dejo llevar por ellas. Soy fan de la música, creo que eso lo dice todo. Presto atención a los sonidos que escucho a mi alrededor y a la cultura de cada sitio que visito... Me encanta descubrir nuevos géneros o ritmos y fusionarlos hasta encontrar mi propio sonido.

- ¿Es consciente de que el éxito tiene fecha de caducidad?

- Es muy relativo. Depende de la meta o sueño que se proponga cada quien y lo que representa la palabra «éxito» en sus vidas. Hay muchas maneras de ser exitoso.

- Uno de sus últimos 'hits', 'Venta pa' ca', lo canta junto a Maluma, cuestionado en muchos foros por la manera en que trata a la mujer en sus canciones. En tiempos del #metoo y con el feminismo como última revolución pendiente, ¿qué le parece el estigma que pesa sobre cierto tipo de reggaeton?

- Yo creo que esta pregunta tendría que ser para los artistas que están haciendo estas letras, ¿no? Cada artista hace lo que quiere, elige el mensaje que quiere transmitir y el porqué. Me gusta respetar el proceso creativo de cada quien, así como respetan el mío.

- ¿Pero pone usted cuidado al elegir las letras de su repertorio teniendo en cuenta que gran parte de su público es joven? ¿Se fija algún límite?

- Hago mi música con mucho respeto siempre y soy cuidadoso a la hora de componer: intento no sobrepasar esa fina línea de lo sensual a lo vulgar, por el simple hecho de provocar.

- Desconozco si su manera de ver y vivir el negocio de la música ha cambiado en todo este tiempo...

- La industria ha cambiado mucho definitivamente, pero así es la vida, es evolución. Yo intento ajustar mi manera de trabajar con las nuevas herramientas y tecnología disponible. La música y las artes son lo mío, me gustaría dedicarme a esto el resto de mi vida y para eso hay que ser flexible sin abandonar tu esencia. Disfruto los cambios porque me mantienen en constante aprendizaje.

- Aún es joven pero, ¿se imagina dentro de otros 25 años sobre los escenarios?

- Si por mi fuera yo estaría en el escenario el resto de mi vida, es mi vicio.

- En la serie televisiva 'American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace', ha sido nominado al Emmy por su papel de Antonio D'Amico, pareja del diseñador de moda. Ha declarado que ese personaje le ha despertado recuerdos del pasado. ¿En qué sentido?

- Un hombre tan poderoso y admirado alrededor del mundo como Gianni Versace tenía terror de confesar su verdad, decir que era gay, y todo su entorno le decía que no lo hiciera porque acabaría con su carrera. Eso lo viví yo, al igual que millones de personas en el mundo que pasaron o están pasando por eso. A eso me refiero con que la serie me hizo revivir momentos de mi pasado. Hacer la serie me dio la oportunidad de relatar a través de esta historia tan importante, temas que son relevantes hoy en día y que necesitamos traer a la luz, como son la homofobia, las injusticias o los crímenes de odio.

- Pronto se cumplirán diez años de aquel mensaje en el que reconoció su homosexualidad. ¿Lamenta no haberlo hecho antes?

- Si hubiese sabido lo bien que se siente ser uno mismo, lo hubiese hecho hace mucho tiempo. Pero la realidad es que cada persona tiene su propio proceso y en mi caso, lo hice en el momento en el que me encontré listo para afrontar lo que viniera.

- Una década después, ¿no siente que incluso ha ganado más espectadores? En sus conciertos el público es tremendamente intergeneracional: hay chicas, chicos, madres con sus hijos e incluso puede que haya alguna abuela con sus nietos ya...

- Así es, soy muy afortunado. El cariño y los mensajes de agradecimiento que he recibido no solo de parte de mi público sino también de muchas personas alrededor del mundo a través de mis redes sociales es lo que me inspira a seguir usando mi voz para crear conciencia sobre los problemas que afronta la comunidad LGBTI. Continuar trayendo estos temas a la mesa, salva vidas.