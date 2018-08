Ricky Martin en Donostia: un intenso concierto que podrán disfrutar 7.000 espectadores Ricky Martin ofrecerá mañana un concierto en Donostia. / EFE Quedan entradas para seguir el concierto de Ricky Martin de pie en la pista (77 y 63, 80 euros) y en las gradas (52,80 y 71,50) JUAN G. ANDRÉS Martes, 28 agosto 2018, 07:31

La promotora Get In ha establecido en 7.000 personas el aforo del Donostia Arena en el espectáculo que mañana liderará el músico puertorriqueño Ricky Martin. No habrá grupo telonero en una cita que comenzará a las 22.00 horas aunque las puertas estarán abiertas desde 90 minutos antes. Los organizadores recomiendan utilizar el transporte público -habrá refuerzo en las líneas de autobuses hacia Illunbe- y recuerdan que en la plaza de Illunbe habrá servicio de bar para adquirir bocadillos y bebidas. También subrayan la conveniencia de no llevar paraguas y otros objetos punzantes.

Como es habitual, Get In advierte del peligro de adquirir las entradas en webs fraudulentas e invita al público a comprar las entradas en las páginas Doctormusic.com, Entradas.com y Ticketmaster.com, así como en la FNAC, Halcón Viajes y Carrefour. Ya sólo quedan unos pocos tickets para seguir de pie el show de Ricky Martinen la pista (77 y 63,80 euros), pero hay más para disfrutar desde las gradas (52,80 y 71,50 euros).

Diez conciertos de Ricky Martin en España

Ricky Martin regresa a Europa tras una temporada como artista residente en el Park Theater del Monte Carlo Resort and Casino de Las Vegas. El día 14 del pasado mes comenzó en Tarragona una gira española de diez conciertos que ya han disfrutado miles de personas en Fuengirola, Santiago de Compostela, Sant Feliu de Guíxols, Benidorm, Almería y Gran Canaria. Después de esta última cita, el artista boricua se trasladó a Donostia, donde pasa unos días de descanso en compañía de su marido Jwan Yosef y sus hijos Valentino y Matteo, con quienes se ha dejado ver en distintos rincones de la ciudad.

Será la tercera vez que Ricky Martin viaja a San Sebastián, en cuyo velódromo de Anoeta ya actuó en 1997 y en 2007 con gran éxito. Tras abandonar San Sebastián, sólo le quedarán dos fechas del tour: actuará en Cádiz el viernes y finalizará al día siguiente en Córdoba para poner rumbo a ciudades europeas como Budapest, Gdansk (Polonia) y Praga.

En los conciertos de la gira no están faltando grandes éxitos de Ricky Martin como 'Disparo al corazón', 'La mordidita', 'Tal vez', 'Livin' la vida loca', 'Pégate', 'Adiós', 'La bomba' o 'La copa de la vida', ni tampoco otros temas más recientes como 'Vente Pa'ca' o 'Fiebre'.