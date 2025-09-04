El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe
La agrupación ha revelado que un grupo reducido subirá al escenario en los tres directos de manaña, pasado y domingo
Donostia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:45
Una vez la triple cita de ZETAK en Illunbe está a la vuelta de la esquina, la principal pregunta es qué se encontrarán los ... más de 40.000 espectadores que acudirán al recinto donostiarra mañana, pasado y el domingo. Que la música del grupo navarro no faltará, seguro. Que 'Aaztiyen' será piedra angular, también. Este jueves se ha revelado la primera de las colaboraciones, ya que un grupo reducido el Orfeón Donostiarra subirá al escenario en los tres conciertos, según ha revelado la agrupación a través de una nota.
Pello Reparaz avanzó hace unos días que lo de este fin de semana no será el 'Mitoaroa' de enero, sino «una precuela» en la que seguirá la senda de 'Aaztiyen', mezclando música y ficción. «Un crossover entre la mitología vasca, el carnaval rural navarro y el universo ZETAK», apuntaron. Así, la música del Orfeón Donostiarra ayudará a ahondar en el «mundo ficticio» creado por los navarros.
También se sabe que por Illunbe pasarán más de 250 trabajadores y por encima de 150 colaboradores por día, entre ellos actores profesionales como Javi Botet, que también participó en 'Mitoaroa I'.
La triple cita de Illunbe no es la única que la agrupación tiene en agenda, ochenta de sus cantores actuarán el viernes en el Festival Ravel de San Juan de Luz, que conmemorará el 150º aniversario del nacimiento del compositor Maurice Ravel en Ciboure. El concierto estará dirigido por el maestro finlandés y promesa del panorama musical actual Tarmo Peltokoski y contará con la participación de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, detalla la nota.
El programa se abrirá con una obra de encargo de la Orchestre National de Toulouse, de la BBC Philharmonic Orchestra y del Festival Ravel para esta edición del Festival, 'Sites auriculaires' de Ravel, con arreglos de Kenneth Hesketh, así como con la obra 'Ma mère l'Oye', del mismo compositor. En la segunda parte, el Orfeón Donostiarra se unirá a la orquesta para interpretar el 'Daphnis et Chloé', la versión del ballet integral, considerada la obra maestra de Ravel dentro del repertorio sinfónico-coral y una de las cimas del impresionismo musical francés.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.