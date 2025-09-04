Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pello Reparaz, durante el concierto ofrecido en enero en Pamplona. Mario Lezaun
'Mitoaroa'

El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe

La agrupación ha revelado que un grupo reducido subirá al escenario en los tres directos de manaña, pasado y domingo

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:45

Una vez la triple cita de ZETAK en Illunbe está a la vuelta de la esquina, la principal pregunta es qué se encontrarán los ... más de 40.000 espectadores que acudirán al recinto donostiarra mañana, pasado y el domingo. Que la música del grupo navarro no faltará, seguro. Que 'Aaztiyen' será piedra angular, también. Este jueves se ha revelado la primera de las colaboraciones, ya que un grupo reducido el Orfeón Donostiarra subirá al escenario en los tres conciertos, según ha revelado la agrupación a través de una nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  4. 4 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  5. 5 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  6. 6 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  7. 7

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  8. 8 Las variables de Becker: los detalles de su traspaso a Osasuna
  9. 9 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»
  10. 10 Por qué Euskadi se libra de los recortes de Ryanair casi por completo y es un caso único en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe

El Orfeón Donostiarra, uno de los grandes invitados en los conciertos de ZETAK en Illunbe