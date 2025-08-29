ZETAK promete «una precuela» de Mitoaroa con más de 150 invitados

En horas previas al espectáculo Mitoaroa, el grupo ZETAK declaró que afrontaba «uno de los proyectos más importantes» en sus cinco años de andadura ... musical. Era enero de 2025 y, apenas unos meses después promete «uno de los mayores espectáculos que se han dado en la historia de la música vasca tanto artística como técnicamente». Para ello, contará más de 250 trabajadores y por encima de 150 colaboradores por día.

Según ha avanzado el conjunto dirigido por Pello Reparaz lo que se verá en Illunbe no será el 'Mitoaroa' de enero, sino «una precuela» en la que seguirá la senda de 'Aaztiyen', mezclando música y ficción. «Un crossover entre la mitología vasca, el carnaval rural navarro y el universo ZETAK», apuntan. Y que ahondará en el «mundo ficticio» creado por Reparaz, para lo que contará con actores profesionales, entre ellos Javi Botet, que también participó en 'Mitoaroa I'.

Varios aspectos serán iguales o similares a aquella cita del Navarra Arena, pero muchas otras no. En primer lugar, el apoyo del público está garantizado. Si en enero fueron 30.000 personas en dos noches «mágicas», el 5, 6 y 7 de septiembre se esperan un total de 40.000 personas. La primera tanda se agotó en apenas horas y las que se añadieron en pista tras «un replanteamiento del espacio» también volaron.

Tampoco faltarán invitados y si en aquel entonces fueron invitados de la mitología navarra y vasca (Unanuko Mamuxarruak, Lantzeko Ihauteria,, Iturengo Joaldunak, Tuterako Zipoteroak, Altsasuko Momotxorroak, Zubietako Joaldunak, Arbizuko Txatarrak...), Kukai Dantza o Erramun Martikorena, para Illunbe promete «carnavales de otros puntos de Euskal Herria» como Uztaritzeko ihauteria, el carnaval de Zalduendo, el de Laguardia…

¿Sorpresas? Seguro. Si en el Navarra Arena uno de los momentos más especiales fue el bertso de Jagoba Arrasate, en el texto también avanza que «por supuesto, también se pueden esperar amigos y colaboraciones especiales».

Horarios, entradas, accesos...

Las puertas para viernes y sábado abrirán a las 20.00 horas y está previsto que el espectáculo comience a las 22.00 horas. Para el tercer y último día, el domingo 7 de septiembre, todo será una hora antes: apertura a las 19.00 horas e inicio a las 21.00 horas. Desde la organización recomiendan «encarecidamente» a los asistentes llegar con tiempo «para que no surjan complicaciones en las entradas».

Con el objetivo de animar el ambiente, a partir de las 18.30 horas Marabiyak Sound animará la entrada y, además de música en directo, habrá foodtrucks y barras. Estos también estarán al finalizar el espectáculo.

Aquellos que tengan billete para la pista tendrán que acceder por los dos accesos habilitados entre las puerta 1 y 9. Por otro lado, los que tengan entrada de grada deberán acceder por la puerta señalada en el ticket.