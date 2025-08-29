Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Reparaz, en un momento del concierto del Navarra Arena. Mario Lezaun

ZETAK promete «una precuela» de Mitoaroa con más de 150 invitados

La triple jornada de Illunbe ahondará en el mundo mágico creado por Pello Reparaz y el carnaval volverá a ser protagonista

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:52

En horas previas al espectáculo Mitoaroa, el grupo ZETAK declaró que afrontaba «uno de los proyectos más importantes» en sus cinco años de andadura ... musical. Era enero de 2025 y, apenas unos meses después promete «uno de los mayores espectáculos que se han dado en la historia de la música vasca tanto artística como técnicamente». Para ello, contará más de 250 trabajadores y por encima de 150 colaboradores por día.

