'Operación tormenta': así se gestó el parón y la reanudación del concierto de Anoeta

Hubo tensión máxima en la 'oficina' de emergencia habilitada en el estadio de Anoeta donde se reunían organizadores, instituciones y tres meteorólogos de ETB como ... asesores, y una prioridad: la seguridad del público y de los artistas. Springsteen cantaba ante 40.000 personas la noche del martes y los expertos observaban en las pantallas cómo se acercaba la tormenta eléctrica, como si fuera un thriller. La noche terminó bien, con el show más largo que un Bruce Springsteen venido arriba ha realizado en la actual gira. «Ningún artista de ese nivel habría vuelto al escenario tras media hora de parón, y con esas ganas», dicen profesionales del sector que vivieron desde dentro la segunda noche del Boss en Donostia.

La película podría llamarse 'Operación tormenta'. Minutos después de las diez y veinte de la noche la lluvia y los temidos rayos con su descarga eléctrica llegaron sobre Donostia. Bruce Springsteen paró súbitamente de cantar: estaba interpretando 'House of A Thousand Guitars' y en un instante desapareció del escenario junto a todos los músicos. El propio cantante, al detener la canción, anuncia al público que hay que parar un rato, e incluso pide a los espectadores más pegados al escenario que se echen un poco hacia atrás. Luego se explicó más detalladamente por megafonía en inglés y castellano que se retomaría después de una tormenta que se preveía «corta». El público reaccionó tranquilo a la insólita paralización de un concierto con 40.000 personas.

«Hay que felicitarse por la profesionalidad del equipo de Springsteen y de la organización, y sobre todo por la tranquilidad en la reacción del público», confesaba ayer un representante institucional que vivió en primera fila la decisión de suspender y reanudar.

Los avisos de los meteorólogos a lo largo del día apuntaban el riesgo de tormenta intensa sobre Anoeta durante el concierto. Los responsables del equipo del músico, los organizadores Doctor Music y Get In, el Ayuntamiento y los servicios de Protección Civil estaban preparados para todas las posibilidades. En caso de que la tormenta eléctrica llegara a Donostia había que parar de inmediato. Incorporaron al gabinete de crisis a tres meteorólogos de ETB para saber en tiempo real cómo evolucionaba el tiempo.

El concierto comenzó sin lluvia y con un calor sofocante que provocó que los servicios de la Dya tuvieran que atender casos de mareos y lipotimias sin importancia. El propio Springsteen y sus músicos se secaban el sudor con toallas entre un tema y otro. Pronto empezaron a divisarse rayos lejanos, al rato cayeron las primeras gotas y después arreció la lluvia. Venía tormenta y se activó el protocolo. Los jefes del equipo de Springsteen le dieron por 'orden interna' la instrucción de parar y el rockero se detuvo en mitad de la canción para volver al backstage seguido de todos los músicos. Los técnicos cubrieron los instrumentos y material con grandes plásticos.

Fueron momentos de desconcierto del público: 40.000 personas en un estadio bajo una tormenta. Muchos de los espectadores de pista buscaron refugio en las gradas y pasillos interiores, pero los fans militantes, esos que pasaron días haciendo cola para garantizarse su puesto junto al escenario, se quedaron ahí: no iban a perder tanto esfuerzo por un chaparrón. El personal de seguridad les ordenó separarse más del escenario para garantizar la seguridad. «La reacción del público fue espléndida, con tranquilidad y paciencia», explican desde la organización.

¿Se hubiesen devuelto las entradas en caso de suspensión? En teoría no se hace si ha pasado el 50% del espectáculo

Springsteen, crecido, dio el concierto más largo de la gira, con 32 canciones en lugar de las 27-28 que ha dado en otros lugares

Los meteorólogos veían claro en sus pantallas que lo más duro de la tormenta no duraría más de un cuarto de hora. Y acertaron.

Mientras tanto Springsteen y los músicos descansaban en el backstage. A la media hora, con la seguridad de que los rayos se alejaban, aunque la lluvia persistía, se anunció por megafonía que se retomaba el show. Lo que no se anunció, pero pronto descubrieron los espectadores, es que Springsteen y sus músicos volvían con fuerzas renovadas. Incorporaron un repertorio más festivo y tocaron 32 canciones en lugar de las 27 o 28 habituales en los otros conciertos, con cinco que no habían tocado aún en la gira. Fue el más largo, con más de tres horas de música además de la media hora de parón.

¿Qué habría pasado si no se hubiese reanudado el concierto? En teoría las entradas no se devuelven si se ha ofrecido ya el 50% del espectáculo, pero ¿cuánto dura una actuación del Boss? En el momento de suspender llevaba hora y cuarto sobre el escenario. Por fortuna no hubo que responder a la pregunta: Springsteen también puede con las tormentas.