Anoeta se rinde a Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ya ha comenzado su show en San Sebastián. El 'Boss', que hizo vibrar a sus numerosos fans en el concierto del pasado sábado ... , ha vuelto a subirse al escenario para deleite de sus incondicionales, que ya se encuentran disfrutando en vivo y en directo de algunos de los temas más populares de esta leyenda del rock.

A diferencia del primer concierto, en esta ocasión Bruce Springsteen y la E Street Band en San Sebastián han comenzado su espectáculo siete minutos después de las 21.00 horas y, por el momento, sin rastro de la fuerte tormenta que se preveía para la última hora de la tarde.

El Boss ha comenzado el concierto con intensidad, haciendo vibrar a sus seguidores y cantando algunas de las canciones más características de su repertorio. La primera ha sido 'Lonesome Day', todo un clásico al que le ha seguido 'Prove It All Night'. El público se ha entregado al Boss desde los primeros acordes, y éste no ha decepcionado interpretando posteriormente 'Land of Hope and Dreams'. Después les ha llegado el turno a 'Death to My Hometown', 'No surrender' (que sirvió de apertura el sábado) y 'Rainmaker'.

Las más de 40.000 personas que se han dado cita en el estadio de Anoeta se encuentran disfrutando a lo grande del espectáculo del artista estadounidense, quien para el concierto de este martes no ha podido contar con el guitarrista Van Zandt, baja por una apendicitis de la que se recupera en Policlínica Gipuzkoa. Que el show continúe las próximas tres horas...

Una espera sofocante para ver a Bruce Springsteen

Las horas previas para presenciar el segundo concierto del Boss en San Sebastián han resultado sofocantes para los fans, habida cuenta del intenso calor que ha protagonizado la jornada. Ello no ha echado atrás a los seguidores de Bruce Springsteen, que han optado por hidratarse bien y cobijarse en cualquier zona con sombra para evitar las altas temperaturas.