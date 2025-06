Bruce Springsteen en Donostia: Una sofocante espera para volver a ver «al mejor»

Los primeros aplausos de la tarde llegaron hacia las cinco, cuando en las pruebas de sonido sonó el tema 'Prove it all night'. Para entonces, ... más de un millar de aficionados ya aguardaban en los aledaños de Anoeta a que se abrieran las puertas, haciendo frente al calor como podían. Paraguas, sombrillas, abanicos, ventiladores de mano y sombreros eran los complementos que más se veían y ayudaban a los fans a sobrellevar los más de treinta grados que se han alcanzado este martes.

A diferencia del sábado, el ambiente en el barrio de Amara fue más tranquilo. Los primeros seguidores empezaron a asomar por la mañana, aunque fue por la tarde cuando el ambiente se fue animando. El calor invitaba a hidratarse y los cañeros de cerveza de los bares no dieron a basto hasta minutos antes del concierto. Las botellas de agua también volaron de las tiendas y supermercados de alrededor, al igual que los ponchos para protegerse de la anunciada tormenta.

El intenso calor marcó las horas previas al concierto, y alteró en parte los horarios a los que suelen acudir los seguidores que acceden a las primeras filas. «La fila se suele organizar a las tres, pero esta vez nos han dicho que viniéramos hacia la cuatro», explicaba Carla, barcelonesa que desde 2003 suele colaborar de forma voluntaria con la organización para que los seguidores inscritos en el pase de lista accedan de forma ordenada a la pista. «Todo está pactado con la organización», insistía mientras explicaba a todo el que se acercaba a la puerta 2 de Anoeta que esa fila era solo para los que tenían el número apuntado en la mano. Setecientos en total. «El número que nos dijo la organización». Setecientos seguidores que estos últimos días se han acercado a Anoeta, tres veces al día, para poder mantener el orden en el que iban a acceder a la pista. El esfuerzo tiene su recompensa, porque las puertas para ellos se abrieron veinte minutos antes de las seis y pudieron entrar en orden de inscripción hasta las primeras filas. La sombra que les ofrecía el escenario ayudó a que la espera fuera más llevadera. La organización también colaboró, ya que les ofrecieron agua en briks pequeños sin tapón, para que no perdieron su sitio.

Larga espera

Andrea fue una de ellas. Llegó el sábado a Donostia y se acercó a Anoeta a escuchar el concierto desde fuera. Su afición por el músico de New Jersey le viene «antes de que naciera, porque mi primer concierto lo viví en la barriga de mi madre», contaba. Desde entonces, y gracias a la pasión que le transmitió su padre, es una aficionada más de Bruce Springsteen. «El me enseñó lo bueno de la música, y Bruce es el mejor».

Junto a ella en la cola aguardaba Rafa, natural de Bilbao pero residente en Inglaterra. «Cuando Bruce actúa en Euskadi siempre suelo venir». Para verlo de cerca ha tenido que venir a Donostia el domingo, lunes y martes al pase de lista. «He venido todos los días en autobús, hasta me he sacado la Mugi para que me saliera más barato».

Entre los aficionados más madrugadores apenas se veían donostiarras. La mayoría del público local optó por acudir más tarde, a partir de las siete. En el caso de los ovetenses Lola y Antonio llegaron este mismo martes a Donostia. «Estamos haciendo una ruta en moto y nos hemos desviado expresamente para venir al concierto». Ferrán llegó desde Barcelona el sábado y aguardaba impaciente el momento de acceder al campo. «He ido a más de 20 conciertos pero los nervios siempre son los mismos».

Muchos de los que aguardaban el momento de entrar repetían concierto, como el dublinés Alan, quien lo ha visto en directo en más de cien ocasiones. El de este martes era su sexto concierto de esta gira. «Estuve en los dos de Liverpool, los dos de Lille y los dos de Donosti, y terminaré la gira con él en Milán».