El dardo de Bruce a Trump para empezar el concierto: «Uníos a nosotros contra el autoritarismo» La leyenda del rock no ha querido esperar para lanzar a sus fans un potente mensaje contra «una administración corrupta, incompetente y traidora» que retrata a la perfección su manera de pensar

Ángel López San Sebastián Sábado, 21 de junio 2025, 22:41

No ha querido esperar demasiado Bruce Springsteen para refirmar su postura crítica hacia el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nada más comenzar el concierto en San Sebastián de este sábado, la leyenda del rock ha lanzado la siguente soflama ante los 40.000 espectadores que abarrotaban Anoeta: «Buenas noches, San Sebastián. La poderosa E St. Band está aquí esta noche para invocar el poder íntegro del arte, la música y el rock and roll en estos tiempos peligrosos. Los Estados Unidos que amo, sobre los que os he cantado y que han sido un referente de esperanza y libertad durante 250 años están actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora. Esta noche pedimos a todos los que creéis en la democracia y en lo mejor de nuestro experimento norteamericano que os rebeléis con nosotros, alcéis la voz y os unáis a nosotros contra el autoritarismo. ¡Y que redoble la libertad! ».

Ha sido un 'speech' de más de un minuto entonado con pasión por parte del cantante de Nueva Jersey y recibido con ardor por buena parte de los asistentes. Lo han podido entender incluso los que no saben inglés porque sus frases han sido rotuladas con su traducción en castellano en la pantalla gigante ubicada detrás del escenario. Por su arranque con el tema 'No surrender' y las mencionadas palabras en inglés, el inicio del concierto ha sido apoteósico en Anoeta.

Hace unos días, Bruce ya dejó otro dardo que glosaba su manera de pensar, que choca de frente con la de Donald Trump. Le calificó de «tragedia para Estados Unidos». 'The Boss' fue más allá al significar que «estaba todo listo para un demagogo y aunque no puedo creer que haya sido este imbécil el que apareció, para algunos encajó a la perfección».