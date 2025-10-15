Mikel Ayestaran y Kayed Hammad mantendrán un encuentro en Donostia

El periodista Mikel Ayestaran y el fixer palestino Kayed Hammad, que ha permanecido en Gaza hasta el pasado mes de junio, charlarán el próximo viernes ... 24 sobre cómo ha sido sobrevivir en la franja bajo las bombas. El encuentro, que tendrá lugar en el Teatro Principal a las 19.00, lleva el título de 'Menú de Gaza', el mismo que la serie de fotografías con la que el periodista beasaindarra, corresponsal de este periódico para Oriente Medio, ganó el Premio Ortega y Gasset.

«Se trata de una charla divulgativa para seguir hablando de Gaza y para que la gente no se olvide de la situación que se vive allí», explica desde Tel Aviv Ayestaran, que lamenta el hecho de que en la presentación donostiarra de su libro 'Historias de Gaza' «tanta gente se quedara fuera» por falta de aforo.

Kayed Hammad es el ciudadano palestino que durante años ha trabajado con Ayestaran como 'fixer' –profesional del periodismo que ayuda a los reporteros a cubrir historias en contextos locales– y que consiguió salir de Gaza el pasado mes de junio con su mujer y tres de sus hijos (el cuarto falleció en la Franja).

Contra el hambre como arma

Durante meses, Ayestaran colgó en su cuenta de Instagram las fotos con la comida de la que cada día disponían Kayed y su familia, como denuncia de la política del hambre utilizada como arma de guerra. La idea de este encuentro del próximo día 24 en Donostia partió del que ya mantuvieron en julio en Bidebarrieta, apenas un mes después de la salida de Gaza de Hammad y su familia. «El de Kayed, que habla castellano y es muy buen comunicador, es un testimonio directo de lo que se ha vivido en estos dos últimos años en la Franja de Gaza», explica el periodista.

«'Menú de Gaza' será la excusa para escuchar a alguien que ha estado estos dos años dentro de Gaza y que contará su experiencia. Además, analizaremos el momento presente que se vive allí», asegura Ayestaran, consciente de la celeridad de los acontecimientos y de la cambiante situación en la zona.

Desde su llegada a España, Kayed Hammad, su mujer y sus tres hijos viven en Segovia, en donde han encontrado una vivienda, mientras da charlas por toda España.

La entrada para asistir al acto es gratuita, con invitaciones que ya están disponibles en la web de Donostia Kultura –mediante el botón de reserva que se activará automáticamente en la ficha de este evento–, y en las taquillas del Museo San Telmo, Teatro Principal y el Teatro Victoria Eugenia. Cada usuario puede reservar un máximo de dos invitaciones para asistir a la charla, que también se emitirá vía streaming. El acto forma parte de la programación del XIX Curso de Derechos Humanos.