Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Mikel Ayestaran y Kayed Hammad, el pasado mes de julio en Bidebarrieta. GUILLEM TRIUS

Mikel Ayestaran y Kayed Hammad mantendrán un encuentro en Donostia

El corresponsal de DV y el traductor gazatí que salió de la franja el pasado mes de junio hablarán sobre la vida en el enclave el próximo día 24 en el Teatro Principal

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El periodista Mikel Ayestaran y el fixer palestino Kayed Hammad, que ha permanecido en Gaza hasta el pasado mes de junio, charlarán el próximo viernes ... 24 sobre cómo ha sido sobrevivir en la franja bajo las bombas. El encuentro, que tendrá lugar en el Teatro Principal a las 19.00, lleva el título de 'Menú de Gaza', el mismo que la serie de fotografías con la que el periodista beasaindarra, corresponsal de este periódico para Oriente Medio, ganó el Premio Ortega y Gasset.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  4. 4

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  5. 5 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  6. 6

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  9. 9 El coche patrulla de la Ertzaintza que sale a subasta en Zaragoza por un precio de salida de 325 euros
  10. 10

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Ayestaran y Kayed Hammad mantendrán un encuentro en Donostia

Mikel Ayestaran y Kayed Hammad mantendrán un encuentro en Donostia