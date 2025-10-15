Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kayed Hammad y Mikel Ayestaran.

Séptima reimpresión de 'Historias de Gaza' y traducción al euskera

Mikel Ayestaran presentará la traducción al euskera de su libro sobre la Franja

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:34

La charla con Kayed Hammad no será el único acto que protagonizará Mikel Ayestaran en Donostia ese mismo día 24. Horas antes del encuentro, el ... periodista presentará la traducción al euskera de 'Historias de Gaza -La vida entre guerras' que Ibon Plazaola ha llevado a cabo y que ahora publica Alberdania. La presentación de 'Gazako istorioak - Bizitza gerren artean' para los medios de comunicación será a las 11.30 horas, en la Biblioteca Municipal de la Plaza de la Constitución de Donostia.

