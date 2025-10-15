Séptima reimpresión de 'Historias de Gaza' y traducción al euskera Mikel Ayestaran presentará la traducción al euskera de su libro sobre la Franja

Alberto Moyano San Sebastián Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:34

La charla con Kayed Hammad no será el único acto que protagonizará Mikel Ayestaran en Donostia ese mismo día 24. Horas antes del encuentro, el ... periodista presentará la traducción al euskera de 'Historias de Gaza -La vida entre guerras' que Ibon Plazaola ha llevado a cabo y que ahora publica Alberdania. La presentación de 'Gazako istorioak - Bizitza gerren artean' para los medios de comunicación será a las 11.30 horas, en la Biblioteca Municipal de la Plaza de la Constitución de Donostia.

Mientras tanto, la edición en castellano de 'Historia de Gaza - La vida entre guerras', publicado por Península, ha alcanzado su séptima reimpresión en los seis meses transcurridos desde su llegada a las librerías el pasado mes de abril. El libro recorre la historia de este disputado enclave, desde los tiempo de Tutmosis III hasta los de Benjamin Netanyahu, en un relato en el que los grandes acontecimientos se mezclan con las vivencias de sus habitantes y con las experiencias personales de Ayestaran, que ha cubierto todas los conflictos armados entre palestinos e israelíes desde 2008. El periodista ha vivido durante años en Jerusalén, ciudad que protagonizaba su anterior libro.

