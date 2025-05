Definida con grandilocuentes epítetos como la 'Picasso de la danza' o la 'bailarina del siglo XX', la influencia de Martha Graham (1894-1991) es capital ... para entender la danza contemporánea actual. En 1926, fundó en Nueva York la que es la compañía de danza más antigua de los Estados Unidos. Treinta y cinco años después de su primera visita a San Sebastián, la Martha Graham Dance Company actúa esta tarde en el Auditorio Kursaal. Desde hace dos décadas, Janet Eilber (Detroit, 1951) es la directora artística y responsable del legado de la icónica coreógrafa y pionera de la 'modern dance' americana.

– ¿Qué programa ofrecen en la segunda visita de la Martha Graham Dance Company a San Sebastián?

– Nuestro programa en el Auditorio Kursaal incluye danzas que abarcan 80 años. Presentamos una combinación de clásicos de Martha Graham y de nuevas creaciones de dos coreógrafos destacados de la actualidad: Hofesh Shechter y Jamar Roberts. Estamos muy emocionados de volver a actuar en San Sebastián.

– ¿Cuál es el hilo conductor de las cuatro piezas de la velada?

– El programa está diseñado para que los clásicos de Martha Graham se relacionen con las obras nuevas. La alegre comunidad danzante de 'Diversion of Angels' conecta con el éxtasis de los bailarines de 'CAVE', la obra de Hofesh Shechter. Y el solo de Graham 'Immediate Tragedy' se relaciona con la pieza de Jamar Roberts 'We the People' porque ambos surgieron a consecuencia de los acontecimientos mundiales y contienen un mensaje sociopolítico.

– ¿De qué trata 'Diversion of Angels', obra que inicia el espectáculo?

– 'Diversion of Angels' es una obra abstracta que trata sobre el amor. Martha quería crear un mundo sin gravedad y ebrio de amor. Recrea diferentes tipos de amor: está el amor coqueto y adolescente de la pareja de amarillo, el amor lírico y apasionado de la pareja de rojo, y el amor eterno y espiritual de la pareja de blanco. Martha solía decirnos que podían ser tres mujeres diferentes o una sola mujer en distintos momentos de su vida.

– Luego interpretan 'Immediate Tragedy', también de Martha Graham.

– 'Immediate Tragedy' es un solo que Martha creó en 1937 como reacción a la Guerra Civil española. Es un solo sobre la determinación y resiliencia que Martha dedicó a las mujeres de España. La obra nunca se filmó y se consideró perdida. Hace siete u ocho años, un hombre nos trajo una serie de 30 fotos que había tomado su padre desde la primera fila de la actuación de Martha Graham. Usando material de archivo y esas fotografías, en 2020 imaginamos cómo podía haber sido este solo.

– Ambas piezas son bastante antiguas, ¿mantienen la vigencia en el siglo XXI?

– Eso es como preguntar si el estilo de Picasso resulta actual en este siglo. El estilo de Graham es único. Sus obras forman parte de los movimientos modernista y expresionista abstracto del siglo XX. Martha Graham fue un genio porque revolucionó la danza al despojarla de la decoración y aplicar los conceptos del modernismo al movimiento. Creó danzas basadas en la esencia de las emociones humanas y eso no ha pasado de moda.

– ¿Cómo definiría el estilo de Martha Graham?

– Su estilo se basa en su deseo de encontrar una forma de movimiento que revele la verdadera emoción humana. Estudió el gesto naturalista: cómo revelamos inconscientemente nuestros sentimientos a través de nuestra forma de movernos. Descubrió que la emoción viaja con la respiración. Cuando ríes o lloras, proviene de un impulso físico desde el centro del cuerpo. Esa idea condujo al movimiento central de su técnica: la contracción y la relajación.

– La próxima temporada celebran el centenario de la compañía.

– Nos enorgullece ser la compañía de danza más antigua de Estados Unidos. La clave de nuestra supervivencia reside en las increíbles danzas de Martha Graham, algunas de las mayores obras de arte del siglo XX. Cada nueva generación las redescubre de nuevo. El regalo más grande que nos dejó Martha fue su ejemplo de aceptación del cambio y de no tener miedo de avanzar hacia el futuro.

– Por último, ¿qué es la danza para usted?

– La danza es la forma de comunicación más antigua. No necesita palabras, sólo la comprensión a través del movimiento.