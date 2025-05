El último cumpleaños de la bailarina

El día que Martha Graham sopló por última vez las velas de una tarta de cumpleaños, su compañía de danza se encontraba en San ... Sebastián, inaugurando la séptima edición del festival Maiatza Dantzan. Aquel 11 de mayo de 1990 –primera de las dos jornadas en las que actuó la compañía–, este periódico definía a la revolucionaria artista como «la bailarina que más ha aportado a la danza en este siglo», mientras recordaba que había recibido «todo tipo de distinciones por su trabajo y era autora de 179 ballets, de los cuales algunos son ya piezas clásicas de la danza moderna americana». A sus 96 años recién cumplidos, la coreógrafa de Pittsburg seguía siendo «una persona muy activa», según afirmó la codirectora de la compañía, Linda Hodes.

Veinte bailarines de la compañía Martha Graham se desplazaron a la capital guipuzcoana para las dos actuaciones en el Victoria Eugenia. «Los celos, la envidia, el amor, los deseos de matar y las más profundas emociones del ser humano descritas por los clásicos han sido la constante búsqueda de la bailarina americana Martha Graham», escribió la periodista de DV Cristina Turrau.

Con una «buena entrada y fuerte presencia de público joven», el programa de la primera velada se compuso de las obras 'Temptations of the Moon', 'Night Journey' y 'Acts of Light'. A esa función acudió el entonces crítico de este periódico, Francisco Esnaola, quien aseguró que «para medir la talla artística de Martha Graham, baste recordar que ha sido comparada a Picasso y Stravinsky por su incuestionable dominio del arte». En su análisis, Esnaola subrayó que «el ballet de Martha Graham utiliza el dinamismo corporal como manantial expresivo de plenitud y comunicación. Los gestos de los bailarines proporcionan una belleza plástica y un vigor interno admirables. El espectáculo brilla por su virtud interna. Es sobrio y elegante, cálido y sencillo a la vez. Es diverso y encierra siempre un mensaje profundo».

El segundo día, la compañía ofreció las piezas 'Diversion of Angels' –recuperada para esta nueva visita–, 'Deep Song', 'Errand into the Maze' y repitió 'Temptations of the Moon'.