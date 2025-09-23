Elkar pone fin a la beca Igartza patrocinada por CAF Hace apenas 10 días la última premiada, Saioa Alkaiza, renunció al premio de 10.000 euros «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»

Han sido casi 30 años impulsando la escritura de primeras novelas entre autores jóvenes y, después de lo comunicado este miércoles, el premio Igartza pondrá punto y final. La renuncia de hace 10 días de la escritora y bertsolari navarra Saioa Alkaiza al galardón y a los 10.000 euros para llevar a cabo su proyecto ''Katu ileak txandaletan' «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina» puso en solfa el premio y este martes la editorial Elkar ha comunicado que ha optado por «no continuar» con la edición actual «en el contexto del genocidio que está cometiendo Israel en Palestina» y que el premio como tal «queda suspendido».

La breve nota en euskera de apenas un párrafo de la editorial dice así: «Israel Palestinan egiten ari den genozidioaren testuinguruan, Elkar argitaletxeak erabaki du Beasaingo Udalak, CAFek eta argitaletxeak berak antolatzen duten Igartza bekarekin ez jarraitzea, eta beka bertan behera geratuko da». «En el contexto del genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, Elkar ha decidido no continuar con la beca Igartza que organizan el Ayuntamiento de Beasain, CAF y la propia Elkar. La beca queda suspendida».

Por su parte, el consistorio ha optado por no hacer declaraciones.

La decisión de Elkar responde al llamamiento que realizó Alkaiza en su nota, cuando reclamó «la cultura vasca debe responder de una forma crítica y unida, y que pase de las palabras a los hechos». La bertsolari argumentó en su comunicado que «trata de limpiar su imagen a través de la cultura».

Las becas de 2023 y 2024 se mantienen

Según ha podido saber este periódico, la editorial Elkar sí que mantendrá el compromiso de publicar las dos novelas que quedan pendientes. En la edición XXVI Irati Irizar se hizo con la distinción por el proyecto 'Ilargi-kutsadura' y en la XXVII lo hizo Ane Zubeldia con la colección de relatos breves 'Datorren udan ez gara hemen biziko'.

