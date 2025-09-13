Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Saioa Alkaiza el pasado miércoles en Donostia cuando se hizo oficial que le concedían el Igartza Saria. Arizmendi

Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»

La autora navarra, que fue distinguida esta semana con dicha beca de 10.000 euros, ha anunciado que la rechaza por ser la compañía beasaindarra la principal financiadora en este galardón

A. Algaba y J. Agirre

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:47

La autora navarra Saioa Alkaiza ha renunciado al premio Igartza 2025 que organiza la editorial Elkar con la colaboración de CAF y el Ayuntamiento de Beasain, por la «implicación», argumenta, de la compañía guipuzcoana «en el genocidio contra el pueblo de Palestina». Alkaiza recibió el pasado miércoles este galardón que está acompañado de una beca de 10.000 euros por la obra 'Katu ileak txandaletan', en una cita celebrada en Donostia, y ha sido este sábado cuando a través de una nota ha anunciado esa renuncia al mismo.

«Como CAF es la principal financiadora del premio, he decidido renunciar al mismo y aprovechar el gesto para mostrar mi solidaridad al pueblo palestino», ha explicado en una nota la propia Alkaiza. La autora señala al informe de la ONU sobre los contratos de CAF con Israel y la construcción del tranvía de Jerusalem para señalar que la compañía de Beasain «complice en el genocidio, trata de limpiar su imagen a través de la cultura», situación que ella rechaza.

«Ante el estado sionista de Israel, la cultura vasca debe responder de una forma crítica y unida, y que pase de las palabras a los hechos», añade en su comunicación Saioa Alkaiza.

A continuación la carta de renuncia al Igartza Saria de Saioa Alkaiza:

«Palestinar herriaren kontra gauzatzen ari den genozidioan CAFek duen inplikazioa salatzeko, uko egiten diot Igartza Sariari.

Igartza sarian CAF enpresa diru-emaile nagusietako bat denez, literatur sari honi uko egitea erabaki dut, eta aukera hau palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko baliatzea. Israelen kontrako boikot kanpainak martxan dauden honetan, kulturgileoi lerratzea dagokigu.

Genozidioaren konplize den enpresak kulturaren bidez zuritu nahi izan du bere burua, eta fokua behar den lekuan kokatu beharra dago: Palestinaren kontrako genozidioan.

Nazio Batuen Erakundeak Palestinan duen kontalariak kaleratu berri duen txostenean, CAFen jarduera jopuntuan jarri du, gerra krimenetatik etekina ateratzen duen enpresetako bat delako, eta lurralde okupatuetan eraikitzen ari den trenak palestinarren burujabetzaren kontra egiten duelako.

Gauzak horrela, Israelgo estatu sionistaren aurka euskal kultura kritiko eta lerratua behar dugu, hitzez harago, ekintzaz erantzungo duena.

XXVIII. Igartza sariko irabazlea

Saioa Alkaiza Gualla«

