Josemi Beltrán: «Esta vez hay poco espacio para el humor, el terror se ha puesto serio» Josemi Beltrán y un monstruo de Frankenstein. / LUIS MICHELENA Director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián 'Overlord' es la película de inauguración de una edición que reflejará «la vuelta a las raíces del género de los años 70 que se está produciendo» RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 08:54

Con el Laboratorio Mary Shelley en el Boulevard (de 16.30 a 19.30), el paseo de payasos psicópatas hacia el Principal y las tres sesiones en el emblemático teatro que tienen todas las entradas agotadas, además del ciclo dedicado a Frankenstein en el Victoria Eugenia, comienza hoy la 29 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Su director, Josemi Beltrán repasa algunas de sus claves.

- Se inaugura esta edición con 'Overlord', un filme estadounidense de gran producción, cosa que no suele ser habitual.

- Es que no suele haber muchas ocasiones. Pero hemos podido tener el preestreno de 'Overlord', que se estrena el 9 de noviembre, y aunque tiene detrás a J. J. Abrams como productor, y es efectivamente una gran producción, tiene cierto espíritu de serie B, mezclado con el pulp, los nazis y Frankenstein. Alguien la ha definido como un cruce entre 'Salvar al soldado Ryan' y 'Re-animator'. Y pocas veces se dan esas circunstancias combinadas, una producción de Abrams pero con un espíritu muy de la Semana. A veces el problema con las 'majors' es de fechas, más que nada, películas como 'La noche de Halloween' y 'Pesadillas 2' se estrena lógicamente en estas fechas previas a Halloween y hacen uno o dos festivales como mucho. Por ejemplo 'Suspiria', la nueva versión que ha hecho Luca Guadagnino, es la que me da más pena no haber tenido este año pero decidieron ponerla solo en un festival en cada país y en España fue Sitges. Pero había buena disposición.

«Están agotadas las tres sesiones de hoy, la Noche de Halloween y la de Lars Von Trier»

- Y hoy en la sesión de medianoche hay otro preestreno en parte estadounidense y con una estrella como Nicolas Cage, 'Mandy'.

- Sí, aunque esta es una película con un perfil más de autor. Es de lo más interesante del año, cuando la vi me quedé hipnotizado, es una experiencia sensorial alucinante y con un Nicolas Cage que aprovecha su perfil de héroe de acción pero metido en una propuesta formal muy de autor y radical. Y muy entretenida.

- Este año no hay desfile zombi en el Boulevard.

- Lo hemos convertido en el Laboratorio Mary Shelley, que es un conjunto de talleres de maquillaje y de experimentos científicos, además de un microteatro. Y habrá una kalejira de payasos psicópatas, del grupo Psycho Clown, un poco peculiares, que van a estar en el entorno del quiosco y luego van a hacer una incursión en el teatro Principal y la Parte Vieja. A ver qué clima tenemos, si hace malo tenemos como plan B ir a la plaza de Gipuzkoa con los talleres y el microteatro.

- Las tres sesiones de hoy en el Principal tienen ya todas las entradas agotadas, ¿y el resto de sesiones de la Semana?

- También están agotadas la entradas para la noche de Halloween y, curiosamente, para 'La casa de Jack' de Lars Von Trier.

- ¿Por qué curiosamente? Tener la de Lars Von Trier es uno de los puntos fuertes de esta edición, ¿no?

- Claro, y nos encanta poder tener por primera vez un Von Trier en la Semana. Me refiero a que pensábamos que es de un perfil más cinéfilo, pero está claro que hay mucha expectación por verla. Y es normal, porque es un peliculón, en el que el psicópata es de alguna manera el propio director, y como película de terror funciona muy bien, con elementos fantásticos maravillosos y a la vez muy bruta y violenta y muy reflexiva. Tengo mucha curiosidad por ver las reacciones.

«Hay que abrir hueco a las directoras que se están dedicando al género, porque las hay»

- Otra película de esta noche, 'Trauma', es también muy bruta y violenta. ¿Es el signo de la edición o son dos casos aislados?

- No es la tónica, pero sí es una edición más seria en general, más centrada en el terror en sí mismo, si tanta parodia o humor. Hay películas que pueden ser más para jóvenes pero se toman a sí mismas en serio, como las coreanas 'The Witch' o 'Monstrum'. Hay poco espacio para el humor en general, aunque en las películas de episodios como 'The Field Guide To Evil' hay algo más. En el cine comercial de terror también se está viendo esa vuelta a las raíces del terror de los años 70, con la propia 'La noche de Halloween', 'La purga' o 'Hereditary'. Pero buscamos un equilibrio entre diversos tonos. 'One Cut of the Dead' es quizás la más cómica, y la española 'El año de la plaga' mezcla comedia y ciencia-ficción.

- ¿Y de la onda más autoral o vanguardista, qué destacaría?

- 'Muere, monstruo, muere' me parece muy especial. Hay un monstruo, pero es un cine más observacional, reposado y reflexivo. También creo que va a gustar mucho 'The Wind', de la directora Emma Tammi, que es un western de terror con una mujer aislada en su cabaña en una pradera, y es muy elegante y sutil. Dicen que es una de las revelaciones de este año. Y en 'The Field Guide to Evil' se reúnen muchos de los directores más modernos que están tocando el género, como Agnieszka Smocynska, Peter Strickland o Veronika Franz.

- ¿Han puesto empeño en tener películas de directoras?

- Nosotros sí hacemos una búsqueda consciente de mujeres cineastas dentro del material de interés que pueda haber. Una de las cosas más interesantes de 'The Field Guide to Evil' es la cantidad de directoras que participan en esa compilación de episodios. Cuando fuimos a ver 'The Wind' ya nos llamó la atención que fuera de una directora, pero luego vimos que además era una película muy interesante. Hay que hacer un gesto de abrir hueco a las directoras que se están dedicando al género, porque las hay y están haciendo cosas muy interesantes, y cada vez más diversas. Entre los cortometrajes hay una chica vasca, Laura Silva, que ha hecho 'Pink Milk', que es una historia de pederastia con un simbolismo muy original.

- ¿Han querido destacar el terror latinoamericano de hoy?

- En los últimos años se está potenciando con mercados como el Blood Window, que se hace en Argentina pero abarca toda Latinoamérica, y ofrece ayudas y ventanas de promoción en festivales, y está creando un hermanamiento entre cineastas de Chile, México, Argentina, Brasil... y con España. Las tres latinoamericanas que tenemos son muy distintas entre sí. 'Abrakadabra' es un ejemplo del 'giallo' que están haciendo en Argentina. 'Trauma' va en la onda más extrema y 'Muere, monstruo, muere' es la más 'arty'.

- ¿Y qué hay del cine vasco?

- Nos ha dado pena no tener la nueva película del colectivo que hizo 'Ataun of the Dead' pero todavía les queda mucho para terminarla. Y en el cine español tenemos la única de género que había en esta temporada, 'El año de la plaga'. También hay dos cortos vascos en la competición española, 'Basoan' de Aitzol Saratxaga y 'Pink Milk' de Laura Silva, además de 'Espedizio handi' de Iban del Campo.

- ¿Hay dificultades para tener más invitados internacionales?

- El encarecimiento de los hoteles y los viajes influye bastante. Pero este año ha sido más mala suerte que otra cosa, nos han coincidido muchos directores que tenían rodaje y no podían venir, o que han intentado buscar un hueco en su agenda hasta el último momento. Pero vamos a tener invitados que van a dar mucha vidilla, empezando por Carlos Areces y Ernesto Sevilla, que estarán en la Noche de Halloween.