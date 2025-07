Una edición «redonda» despide la etapa de Miguel Martín al frente del Jazzaldia

Una 60ª edición «redonda» en la que todo lo que podía salir bien salió bien –excepto el tiempo–, cerró este domingo la dilatada etapa del ... Jazzaldia con Miguel Martín al frente de la dirección del festival. Con un total de 179.180 espectadores –ligeramente por debajo de los 180.000 del pasado año–, de los cuales 20.480 agotaron el 99% de las entradas de pago puestas a la venta y 158.700 acudieron a los conciertos gratuitos, diecisiete conciertos registraron un lleno del aforo. La próxima edición tendrá «el toque Miguel Martín», pero el todavía director ya no estará al frente ni le tocará hacer balance.

Como ya esta tradición, hoy, primer día tras el Jazzaldia, sí lo ha hecho, acompañado del alcalde de Donostia, Eneko Goia, quien ha agradecido su trabajo de todos estos años. El director del Jazzaldia cumplirá el próximo 10 de abril 70 años, edad límite que la legislación vasca permite para trabajar como funcionario, con lo que el relevo es obligado. Se realizará mediante una Oferta Pública de Empleo, cuyas condiciones se publicarán hoy en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. En cualquier caso, confirmó que trabajará hasta el 9 de abril y que confía en dejar cerrada la programación de 2026.

Miguel Martín –que ha manifestado su disposición a continuar colaborando con el Festival de Jazz desde otras responsabilidades, según dijo Goia y confirmó el propio interseado–, destacó, una vez más, «el público ha reaccionado de maravilla, en ocasiones, por encima de nuestras previsiones», incluso en las «propuestas más comprometidas, que no retraen a los espectadores a la hora de llenar todos los escenarios, de los conciertos más clásicos a los más avanzados».

La ausencia de incidentes ha sido otro rasgo de esta 60ª edición en la que el tiempo no ha acompañado, excepto el sábado, ya que la lluvia hizo acto de presencia todos los días en algún momento de la jornada. «Pero eso ya no es responsabilidad nuestra», bromeó Martín, quien lamentó la lluvia que pudo restar público a Jamie Cullum en La Zurriola. Sí mostró Martín su sorpresa por la reaparción de un 'fenómeno' que parecía ya cosa del pasado: la pérdida de equipajes de los músicos. Hasta cinco bandas perdieron sus instrumentos en tránsito, pero no hubo problema porque o bien los recuperaron con posterioridad o bien se les consiguió un equipo semejante al suyo para que tocaran.

En el ámbito estrictamente personal, Martín destacó los conciertos de Marc Ribot en el Victoria Eugenia, el homenaje a Oscar Peterson por su centenario y el 'Kismet' de Brad Mehldau Trio con Dave Holland y Chris Potter del sábado en la Plaza de la Trinidad. «Sólo con estos tres conciertos mi trabajo como aficionado ya estaría justificado», aseguró, antes de resaltar también la actuación de Dee Dee Bridgewater. Sobre su futuro relevo, explicó que no será abrupto, sino un proceso paulatino en el que espera trabajar junto al futuro director y no ocultó que lo hará «contento de quitarme la parte más estresante de este trabajo».