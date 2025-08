«Va a ser una carrera bonita y emotiva, espero estar al nivel»

Más de un centenar de aficionados llenaron los jardines de Alderdi Eder en la presentación de la Clásica San Sebastián. El evento comenzó a las ... 18.30 horas y poco a poco fueron apareciendo por las afueras del Ayuntamiento y con la bahía de la Concha de fondo los 161 ciclistas que competiran hoy en la 44. edición de la carrera donostiarra.

Entre aplausos, fotos y autografos fueron desfilando todos los equipos. Sin embargo, algunos hicieron explotar de júbilo por encima de otros al tumulto de gente que se acercó al evento. Uno de ellos fue Isaac del Toro. Las bajas a última hora de Remco Evenepoel, campeón de ésta misma vuelta en las ediciones de 2019, 2022 y 2023 y de Julien Alaphilippe, abren el abanico de favoritos.

El corredor del UAE Team Emirates viene de ser campeón de la Milán-Turín y de la vuelta a Austria. Además, logró un agridulce segundo puesto en el Giro de Italia, en el que el joven ciclista perdió el liderato en la penúltima etapa ante el británico Simon Yates. Sin embargo, el mexicano llega a Donostia «motivado y contento» y con ganas de seguir alargando su buen momento. «Llego bastante motivado y contento, creo que va a ser una carrera muy bonita y emotiva y espero estar al nivel de ella», confesó Del Toro.

Isaac del ToroCiclista del UAE«Va a ser una carrera en la que vamos a competir como grupo. Usaremos todas nuestras bazas para lograr la victoria para nuestro equipo»Primoz Rogliz Ciclista del Red Bull Bora «No tengo nada que demostrar a nadie, por eso vengo a disfrutar de la ciudad, de su gente y de la carrera. Eso no quita que venga a competir»

Estará bien escoltado, ya que el UAE es uno de los equipos más potentes del circuito. Sin ir más lejos, Juan Ayuso también formará parte de la carrera tras dos meses de inactividad tras su retirada en el Giro. Sin embargo, Del Toro no piensa en las individualidades y prevé una carrera «coral» de parte del equipo de los Emiratos Árabes. «Es cierto que somos un muy buen grupo y entiendo que la gente nos de como favoritos, pero creo que vamos a figurar mucho como equipo. Intentaremos mover todas nuestras bazas y vamos a sacar el máximo provecho para lograr la victoria conjunta», adelantó.

A pesar de que el año pasado fuera parte del pelotón de la Clásica, el objetivo que se marca el ciclista de 21 años en esta edición es diferente. «Es una carrera con mucho nivel pero voy a dar todo lo posible para estar ahi», explicó. Además, viene de subcampeonar la semana pasada en la Clásica de Ordizia, en la que compartió foto en la meta con el ganador y compañero de equipo Igor Arrieta.

Igor Arrieta, «con confianza»

El navarro llega con «confianza» a Donostia tras el triunfo de la semana pasada, pero «con los pies en el suelo» y consciente del nivel. «La verdad es que Ordizia se dio muy bien, estuve entrenando las últimas semanas un poco para este bloque de carreras y vengo con confianza, pero sabiendo que esto es un poco otro nivel que Ordizia y que habrá que intentar también ayudar al resto», explicó Arrieta.

El de Uharte Arakil es consciente de la dureza de la prueba y espera «llegar vivo» al final. «El objetivo es ayudar al equipo lo máximo posible, pero para eso tengo que llegar lo más entero posible a Erlaitz», apuntó.

Ya sabe lo que es ganar en tierras guipuzcoanas, un territorio en el que siempre se ha sentido «muy querido» por la afición. «Es una carrera que me gusta mucho porque voy a competir por las carreteras en las que entreno a diario. Vengo con muchas ganas, además, siento que corro en casa. Al final, cuando corres fuera la gente tampoco te conoce tanto, pero aquí la afición es de otro nivel», expresó.

Roglič, otro de los favoritos

Otra de las cabezas de cartel es Primož Roglič, que fue una de las sorpresas de la lista oficial del equipo Bora. El esloveno, doble ganador de la Itzulia (2018 y 2021), además de vencedor de cuatro ediciones de la Vuelta a España y de una del Giro de Italia, es uno de los mejores ciclistas de la última década. A pesar de estar «cansado» tras el Tour de Francia, el laureado corredor llega a Donostia con ganas de «disfrutar» y siendo consciente de que no tiene «nada que demostrar» a nadie. «Estoy cansado después del Tour, pero está carrera es una de las principales y no podía faltar. No tengo nada que demostrar a nadie por lo que vengo a disfrutar de la experiencia», apuntó Roglič. Aun así, es consciente de que es uno de los favoritos pero cree que en una carrera «como esta» nadie lo es del todo. «Es una carrera muy difícil e intentaremos dar lo máximo tanto en lo individual como por el equipo. Veo a muchos chicos que vienen de competir en el Tour y rivales jóvenes que son de la casa. Va a ser una carrera competida y seguro que todos van a tener el nivel y las piernas para luchar por estar ahí», vaticinó.

En total son 21 los ciclistas euskaldunes que van a formar parte de la carrera, entre los que destacan dos que saben lo que es saborear los puestos privilegiados de la Clásica. El ezkiotarra Alex Aranburu logró el cuarto puesto hace dos ediciones y a pesar de que no se sienta favorito, buscará luchar por estar en la pelea. «Llego cansado del Tour pero estoy muy motivado. No me considero el favorito de los locales porque hay mucho nivel, pero intentaremos estar ahí», comentó. En ese mismo año, Pello Bilbao logró un puesto en el podio, en lo que considera «una de las mejores vivencias de mi vida».