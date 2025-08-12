Un mapa con información práctica de cara al multitudinario concierto de Fermin Muguruza

Fermin Muguruza, durante su actuación el pasado 14 de junio en el estadio de Anoeta ante 30.000 personas.

X. DE LA LINDE GARCIA Irun. Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

Fermin Muguruza ofrecerá mañana, jueves, un concierto a partir de las 21.00 que se espera que congregue a miles de personas en la plaza Urdanibia. Ante esta previsión, el Ayuntamiento ha diseñado un mapa en el que se indica la localización de los distintos servicios a disposición del público, desde la ubicación de la pantalla gigante hasta las zonas donde estarán las ambulancias.

Como se puede observar en el mapa, la plaza Urdanibia tendrá un aspecto parecido al de los conciertos de sanmarciales con el escenario ubicado frente al Euskaltegi y con las txosnas a mano izquierda. Además, se han señalizados varias vías de evacuación por las que se podrá salir de la plaza.

Habrá dos zonas de baños públicos: una detrás de las txosnas y la otra justo antes del frontón Uranzu. En caso de precisar atención médica habrá una zona sanitaria en el Hospital Viejo, así como ambulancias en la calle Larretxipi y en la parte trasera del frontón.

Además, en la esquina con la calle Pelegrín de Uranzu se instalará un punto morado para «sensibilizar, prevenir y actuar ante posibles casos de violencia machista». Junto al punto morado también habrá miembros de Protección Civil, así como en el Hospital Viejo.

Pantalla gigante en Sargia

Al igual que en el concierto de fiestas de Judeline, el Ayuntamiento colocará una pantalla gigante en el parque Sargia para poder seguir el concierto lejos del gentío que se prevé en la plaza Urdanibia.

En el mismo parque estará ubicada la plataforma destinada a que personas con movilidad reducida puedan disfrutar del concierto. Tal y como adelantaron hace semanas, contará con un aforo para 20 personas y con una rampa de acceso para poder subirse a ella.

Personal de seguridad controlará el acceso a la plataforma, a la cual solo podrán acceder personas que se hayan inscrito previamente en la web municipal. Según informó ayer el Ayuntamiento, en caso de que hubiera plazas libres, personas con movilidad reducida que no estén inscritas podrán acceder a la plataforma.

Coches en Eguzkitza y Dunboa

Ante la gran cantidad de gente que se espera mañana en la ciudad, el Consistorio hizo un llamamiento a la ciudadanía para que hagan uso del transporte público con el fin de «reducir el tráfico en las calles del centro urbano y evitar problemas de aparcamiento durante el concierto». Cabe destacar que a las 18.30, la Policía Local procederá a cortar el tráfico de las calles adyacentes a la plaza Urdanibia.

Además del parking disuasorio de Ficoba, el Ayuntamiento habilitará los patios del colegio de secundaria de Eguzkitza y del de Dunboa para que los visitantes puedan aparcar sus vehículos. Dichos espacios permanecerán abiertos hasta las 15.00 del viernes día 15.

Del mismo modo, Euskotren reforzará el servicio entre Irun y Donostia antes y después del concierto con trenes cada media hora. En cuanto a Lurraldebus, la línea 77 entre Hondarribia y Donostia también funcionará con una frecuencia de 30 minutos durante toda la madrugada.

Moskuko Jaiak

Tras más de una década sin tocar en su barrio, Fermin Muguruza volverá a pisar el escenario de la plaza Urdanibia como principal reclamo de Moskuko Jaiak. El concierto comenzará a las 21.00 con la actuación de Iñigoren Diszipuluak, la banda formada por antiguos alumnos de Iñigo Muguruza, fallecido en 2019.

Está previsto que Fermin Muguruza se suba al escenario a las 22.00 con el mismo formato que viene ofreciendo con su gira internacional 'Muguruza FM (1984-2024), aunque seguro que habrá alguna que otra sorpresa.