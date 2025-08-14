Fermin Muguruza, profeta en su barrio con una noche muy especial El irundarra, que actúa en Moskuko Jaiak en el marco de su gira por sus 40 años en la música, vuelve a Urdanibia tras más de una década

Jon Agirre Donostia Jueves, 14 de agosto 2025

Ni la gira internacional que le ha llevado a México o Japón ni el macroconcierto de Anoeta en el que congregó a más de 30.000 personas tendrán la carga emocional del concierto que ofrecerá este jueves Fermin Muguruza (Irun, 1963) en Moskuko Jaiak. Ser profeta en tu barrio siempre es especial y el polifacético artista volverá a tocar en su barrio, en la plaza Urdanibia, tras más de una década.

Lo hará en el marco de su vuelta a los escenarios para celebrar sus 40 años sobre los escenarios a partir de las 22.00 horas y no faltará un sentido homenaje a su hermano Iñigo, fallecido en 2019, ya que el concierto comenzará a las 21.00 con la actuación de Iñigoren Diszipuluak, la banda formada por sus antiguos alumnos y que repasará su larga trayectoria con temas de distintas formaciones, tanto con Fermin (Kortatu, Negu Gorriak) como por su cuenta (Delirium Tremens, Joxe Ripiau, Sagarroi, Lurra o Hiru Leike).

Un directo cercano a la hora que servirá de calentamiento, si es que hace falta. La gira de Muguruza empezó en noviembre con una doble cita en Bilbao y en cada directo han demostrado que están completamente engrasados. El punto álgido fue la noche en Anoeta, donde ni la incesante lluvia entorpeció un show con casi 40 canciones y que se fue más allá de las tres horas y media.

No será el caso esta noche en Mosku, aunque seguro que la maquinaria aprobará con nota. Con su «bandaza» al lado –Lide Hernando (guitarra), Víctor Navarrete (bajo), Gerard Chalart 58 (percusión y dub), Xabi Solano (trikitixa), Jon Elizalde (trombón), Aritz Lonbide (trompeta), Igor Ruiz Fino (saxofón) y Gloria Maurel (batería)– y su música como carta de presentación, la noche apunta a ser especial. Y seguro que habrá sorpresas sobre el escenario.

El irundarra, que cada vez que ha hablado de la cita ha demostrado que está muy motivado, ha acudido varias veces a la plaza Urdanibia para controlar, como ha hecho durante toda la gira, hasta el más mínimo detalle. Conoce la zona como la palma de su mano, pero no quiere que nada desentone.

Prueba para Irun

Conocedores del gentío que se prevé para el concierto de hoy, el ayuntamiento ha colocado con una plataforma para personas con movilidad reducida –con espacio para 20 personas–, y una pantalla gigante, ambas en el parque Sargia. Asimismo, el consistorio ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que hagan uso del transporte público. Además del parking disuasorio de Ficoba, se habilitarán los patios del colegio de secundaria de Eguzkitza y Dunboa

Del mismo modo, Euskotren reforzará el servicio entre Irun y Donostia antes y después del concierto con trenes cada media hora. En cuanto a Lurraldebus, la línea 77 entre Hondarribia y Donostia también funcionará con una frecuencia de 30 minutos durante toda la madrugada.