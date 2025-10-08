Una madre de Irun denuncia la odisea sanitaria por la falta de urgencias pediátricas en el Hospital del Bidasoa La mujer, madre de dos niñas, relata su experiencia reciente como ejemplo de una situación que, asegura, se repite «demasiado a menudo»

L. G. Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:16 Comenta Compartir

Una vecina de Irun ha alzado la voz para denunciar la falta de atención pediátrica de urgencias en el Hospital Comarcal del Bidasoa, una carencia que, según relata, obliga a las familias de la comarca a recorrer distintos ambulatorios y hospitales en busca de asistencia médica para sus hijos. La mujer, madre de dos niñas, relata su experiencia reciente como ejemplo de una situación que, asegura, se repite «demasiado a menudo».

Según explica J.V.B., todo comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando su hija pequeña, de cinco años, sufrió una caída que le provocó una lesión en el brazo. «Se le hinchó y le dolía bastante», recuerda. Al conocer que el hospital del Bidasoa no dispone de urgencias pediátricas, la madre contactó con su centro de salud, Dumboa, donde le ofrecieron una cita inmediata con una enfermera. Tras la valoración, y ante la sospecha de fractura, fueron derivadas al ambulatorio Centro (Hermanos Iturrino) para realizar una radiografía.

El diagnóstico fue claro: fractura en la muñeca. La pediatra del centro le emitió un volante para acudir al Hospital Donostia, donde, tras un largo proceso de esperas y valoraciones, la menor fue atendida por el servicio de traumatología y se le colocó una férula. Según el informe, la revisión y retirada del yeso podrían realizarse «en tres o cuatro semanas» en el hospital del Bidasoa.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta. En el mostrador del hospital donostiarra le informaron de que «no podían tramitar citas para el hospital comarcal», y en su centro de salud tampoco consiguieron gestionar una consulta, ya que «el Bidasoa no dispone de traumatología infantil». «Tuvieron que hacer una fotocopia del informe y enviar mis datos para que desde allí me llamaran», explica la madre.

Días después, recibió una llamada para fijar una cita, pero no en el Hospital Comarcal, sino de nuevo en el ambulatorio Centro. Para entonces, su hija ya presentaba el pulgar inflamado y dolorido, motivo por el cual tuvo que regresar otra vez a Donostia. El diagnóstico fue que la escayola le apretaba demasiado, lo que había provocado una herida en la mano.

«Cada vez que pasa algo con los niños en Irun es una odisea»

«Es una vergüenza que, con toda la población que somos en la comarca del Bidasoa, el hospital no tenga un servicio de urgencias infantiles. Cada vez que pasa algo con los niños es una odisea», lamenta la madre.

Pese a su queja, la irundarra también quiso expresar su agradecimiento a los profesionales sanitarios que la atendieron: «La enfermera Ana, la pediatra Andrea y el personal de recepción del centro de Dumboa se implicaron al máximo e intentaron agilizarlo todo dentro de sus posibilidades».