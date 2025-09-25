Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños» La irundarra explica que su hijo surió una fractura de muñeca y el recorrido para lograr atención médica adecuada ha sido «un calvario»

La irundarra O. R. ha hecho pública su queja tras lo que califica como una «mala gestión de los protocolos» en distintos centros sanitarios de la comarca. Su hijo de 3 años sufrió una fractura de muñeca el pasado lunes y, según relata, el recorrido para lograr atención médica adecuada ha sido «un calvario».

«Lo llevé al ambulatorio, donde hicieron lo que pudieron, pero por falta de medios me vine con un niño con una rotura de muñeca sin atender y sin solucionar», denuncia. Posteriormente, decidió acudir a la Policlínica, al tratarse de un accidente escolar.

El problema volvió a repetirse días más tarde, cuando el pequeño se arrancó la venda de la escayola. «No hago intención de ir al ambulatorio porque sé que no tienen medios, y me voy al hospital comarcal donde sé que hay un traumatólogo de urgencias», explica la madre. Sin embargo, asegura que allí se encontró con una negativa frontal. «La administrativa me dijo rotundamente: «No atendemos niños». «Luego las enfermeras, con un discurso muy aprendido, insistieron en que bajo ninguna circunstancia me pasarían con el traumatólogo».

O. R. afirma que intentó razonar con el personal sanitario exponiendo que no disponía de vehículo para desplazarse a Donostia, como le proponían, pero la única respuesta fue: «Cógete un taxi o un autobús». «Me negaron incluso una simple venda para cubrir provisionalmente la muñeca. Salí agotada de discutir», lamenta.

Finalmente, fue nuevamente en el ambulatorio donde consiguieron vendar de forma provisional al niño. «Denuncio un caso personal, pero seguro que hay más. No puede ser que, en una situación así, los protocolos impidan dar una respuesta mínima a un niño pequeño», reclama O. R., pidiendo una revisión de la atención pediátrica en la comarca.

