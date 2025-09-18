Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Malestar en Irun por la falta de mejoras en pediatría tras el cierre de urgencias: «Lo siento, pero no les creo»

La vecina relata que la revisión de su hijo fue realizada por una doctora contratada para reducir una lista de espera que califica de «escandalosa»

L. G.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:24

Hace casi medio año que Osakidetza suprimió el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Bidasoa, una decisión que en su momento generó preocupación entre las familias de la comarca. Entonces, el Servicio Vasco de Salud defendió que el nuevo modelo reforzaría la atención primaria, garantizaría más continuidad en el seguimiento de los niños y compensaría la pérdida de las urgencias hospitalarias con un PAC y un horario ampliado en los ambulatorios.

Sin embargo, una madre irundarra ha expresado en una carta remitida a la sección Alboradas de El Diario Vasco que la realidad dista mucho de lo prometido. «De todo lo que dijeron que iba a pasar, sólo ha habido una cosa: el cierre de las urgencias», denuncia. Según su testimonio, no hay más pediatras en la comarca, las consultas se espacian cada vez más y las revisiones periódicas se retrasan meses.

La vecina relata que la revisión de su hijo fue realizada por una doctora contratada para reducir una lista de espera que califica de «escandalosa». «Ni continuidad, ni longitudinalidad, ni pediatras. Ni urgencias», lamenta.

En su carta, muestra también su desconfianza hacia los argumentos de Osakidetza, que en su día pidió a las familias «confianza» en el nuevo modelo. «Lo siento, pero es que ya no les creo. Creo que son todo palabras para calmar la tormenta que sabían que iban a generar», subraya, convencida de que lo ocurrido responde a «otro recorte más de servicios» en el hospital comarcal.

